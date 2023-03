A- A+

Endividamento Total de endividados em Pernambuco cresceu no mês de fevereiro de 2023 84% das famílias pernambucanas tinham o orçamento comprometido com dívidas

O ano de 2023 começou com o crescimento de endividados em Pernambuco, que em fevereiro atingiu a média de 84%, cerca de 438.366 famílias endividadas no total. O aumento em relação ao mês de janeiro de 2023 foi de 1,29%. A maior dívida é com cartão de crédito, que chega a 89,7% para famílias com até 10 salários mínimos e 96,7% para famílias que recebem acima desse valor.

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), realizada pela CNC, os principais tipos de dívidas são com cartão de crédito, carnês (29,7% para famílias para famílias com até 10 salários mínimos, 22,8% para famílias que recebem acima desse valor), financiamento de carro (3,5% e 23,9%, respectivamente) e cheque especial (6,8% e 2,2%).

As dívidas em atraso cercam, em média, 40,1% das famílias com até 10 salários-mínimos. As famílias que recebem mais possuem apenas 8,3%. Cerca de 52,8% dessas famílias não conseguirão pagar a dívida em março, e são colocadas no grupo de “potencial inadimplência”, que é quando há expectativa de que os devedores não consigam pagar suas dívidas no mês subsequente ao levantamento.

Em relação ao tempo de atraso em Pernambuco, a pesquisa informa que a média é de 64 dias. 47,30% das famílias possuem tempo de atraso acima de 90 dias, 24,20% entre 30 e 90 dias, e 22,40% até 30 dias. O restante não quis responder.

Ainda assim, o tempo médio de comprometimento com dívidas em Pernambuco é de 32 semanas, cerca de 8 meses. 33,7% das famílias com até 10 salários mínimos possuem dívidas com duração de 3 a 6 meses. A porcentagem e o tempo aumentam para as famílias com mais de 10 salários mínimos, ficando em 43,3% e mais de um ano.

Os dados da PEIC indicam que as famílias de menor renda relativa são as mais afetadas por dívidas. Esse quadro, que guarda relações com as desigualdades de renda, pode ocasionar menor consumo e menor investimento, afetando negativamente a economia estadual. Para evitar essa situação e contribuir com o crescimento econômico do comércio e serviços em Pernambuco, é importante adotar medidas de mitigação de atrasos no pagamento de dívidas, reduzindo o índice de inadimplência.

