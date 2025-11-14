A- A+

Pix Total de transações feitas por Pix chega a 196,2 bilhões em setembro deste ano Com isso, Pix se torna o sistema de pagamentos instantâneos de adesão mais rápida do mundo

O número total de operações realizadas via Pix — contabilizando desde seu lançamento, no final de 2020 — chegou a 196,2 bilhões em setembro deste ano. Só em 2024, as transações por essa modalidade movimentaram R$ 84,9 trilhões, o equivalente a mais de sete vezes o PIB anual do país em 2024 (R$ 11,7 trilhões).

Os dados são de uma análise inédita do Ebanx, fintech brasileira com atuação global que atua no Brasil processando pagamentos para gigantes como Shein, Uber, e Spotify.

O estudo foi feito com base em dados públicos do Banco Central (BC), do IBGE e da Corporação Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI).

Em dezembro de 2025, momento em que o Pix terá completado cinco anos, a expectativa é de chegar a 7,9 bilhões de transações, com o impulso das compras de fim de ano.

Caso esse número seja confirmado, o valor total enviado através desta modalidade de pagamentos neste ano vai chegar a R$ 35,3 trilhões, um salto de 34% em relação a 2024.

Com isso, o Pix se tornará o sistema de pagamentos instantâneos de adesão mais rápida do mundo. Segundo o estudo, nem mesmo o UPI da Índia, que inspirou a plataforma brasileira, alcançou essa marca em tão pouco tempo. O modelo indiano levou seis anos e oito meses para se aproximar dos 8 bilhões de transações por mês.

Segundo João Del Valle, CEO e cofundador do Ebanx, a acessibilidade do Pix colaborou para que ele se tornasse o método de pagamento mais usado no país e a porta de entrada de milhares de pessoas para a economia digital.

"É fácil de usar, gratuito, seguro, instantâneo, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e, principalmente, acessível a todos", disse ele.

Acesso à economia digital

O número de brasileiros que usam o Pix alcança 93% da população adulta do Brasil e já supera até o daqueles que possuem cartões de crédito. Do total de 213,4 milhões de habitantes estimados no país pelo IBGE, mais de 170 milhões usam o sistema de pagamentos instantâneos, enquanto cerca de 153,4 milhões possuem cartão, diz a análise, com base em dados do BC.

O estudo informa ainda que empresas globais parceiras do Ebanx que oferecem o Pix como opção de pagamento registraram um aumento médio de 16% na receita e um crescimento de 25% na base de clientes em apenas seis meses.

“Isso mostra como sistemas de pagamento em tempo real podem impulsionar o crescimento econômico ao tornar transações financeiras mais eficientes e acessíveis”, avaliou Del Valle.

Os dados mostram também que o Pix tem potencial de crescer ainda mais nos próximos anos, com novas funcionalidades como o Pix Automático, lançado em junho, que permite pagamentos recorrentes que antes só podiam ser feitos por cartão de crédito.

A novidade já vem fazendo sucesso entre os consumidores: 74% dos novos clientes das empresas globais de e-commerce parceiras do Ebanx utilizaram o Pix Automático para efetuar a primeira compra, o que, na visão do CEO da fintech, representa uma inclusão de consumidores que antes estavam excluídos da economia digital por não terem cartão.

E se no início o Pix era mais utilizado para transferências entre pessoas físicas — em 2021, 73% das transações eram dessa forma — agora as operações de pessoas para empresas já estão em maior número (44% contra 43%).

