PRODUÇÃO DE PETRÓLEO TotalEnergies deve investir R$ 500 bilhões no Brasil nos próximos 4 anos, diz ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, participou do 1º Fórum Esfera Internacional, em Paris

A empresa francesa do setor petroquímico e energético TotalEnergies deve investir R$ 500 bilhões no Brasil nos próximos quatro anos, através de projetos para produção de petróleo, gás e energia limpa.



A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira (13), durante o 1º Fórum Esfera Internacional, em Paris, na França.

O acordo, segundo o ministro, é um dos primeiros passos para monetizar a contribuição do país para a sustentabilidade do planeta. O objetivo de Silveira é que o Brasil receba outros "investimentos vultuosos" no setor de energia.





— Nós já somos líderes em transição energética no planeta. Nossas hidrelétricas são exemplos pro mundo. Estamos crescendo fortemente na energia solar, na energia eólica e da biomassa, em função de outra vocação do Brasil que é o agronegócio — defendeu.

Silveira explicou que a metade dos recursos da TotalEnergies serão direcionados a petróleo e gás, enquanto a outra parte será aplicada em energia eólica.

No ano passado, a companhia — que produziu em média 120 mil barris de pré-sal por dia, segundo seu site— venceu um leilão para exploração de dois blocos de petróleo na Bacia de Santos, o qual não contou com a participação da Petrobras.

— A grande força do Brasil é a sua pluralidade. Temos que trabalhar para que ela se torne vigorosa — disse.

Para o ministro, Petrobras e Vale devem ser as grandes âncoras da transição energética do país, "dando exemplo para dentro da sua descarbonização, sem perder o respeito à sua natureza jurídica e à sua governança".

