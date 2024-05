A- A+

PETRÓLEO TotalEnergies e Petrobras ampliarão exploração de campos de petróleo no Brasil Capacidade de produção será de 225 mil barris diários por campo na segunda fase de desenvolvimento, com previsão de início "a partir de 2029"

As empresas Petrobras e TotalEnergies anunciaram um acordo para ampliar a exploração de dois campos de petróleo no Brasil, informou nesta segunda-feira o grupo francês.

"A TotalEnergies, em conjunto com a Petrobras e seus parceiros, tomou a Decisão Final de Investimento (FID) para as segundas fases dos desenvolvimentos de dois campos, Atapu e Sépia, no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro", afirmou a empresa em um comunicado.

Os dois campos são operados pela TotalEnergies e pela Petrobras desde 2020 e 2021, respectivamente, com capacidades de produção de 150 mil e 180 mil barris por dia.

A capacidade de produção será de 225 mil barris diários por campo na segunda fase de desenvolvimento, com previsão de início "a partir de 2029".

"A decisão de desenvolver Sépia-2 e Atapu-2 marca uma nova etapa do nosso forte crescimento no Brasil", declarou Nicolas Terraz, diretor de exploração e produção do grupo francês.

A TotalEnergies possui 15% e 16,9%, respectivamente, dos campos de Atapu e Sépia, ambos explorados pela Petrobras (que possui 65,7% e 55,3%).

A Shell possui 16,7% de Atapu, enquanto Petronas e QatarEnergy possuem 12,7% cada do campo de Sépia.

O CEO da TotalEnergies afirmou na sexta-feira aos acionistas da empresa que é "necessário" começar a explorar "novos campos de petróleo".

Veja também

TECNOLOGIA Elon Musk arrecada R$ 30 bi para a xAI, empresa de inteligência artificial rival da OpenAI