TotalEnergies informa interrupção da produção no Catar, Iraque e Emirados Árabes Unidos

A TotalEnergies informou que a produção foi interrompida ou está "em processo de interrupção" no Catar, Iraque e Emirados Árabes Unidos, em comunicado publicado nesta quinta-feira, à medida que o conflito no Oriente Médio avança.

De acordo com a empresa de energia francesa, a interrupção representa aproximadamente 15% da produção total.

Segundo a nota, a produção onshore nos Emirados Árabes Unidos não foi afetada pelo conflito, pois é exportada pelo terminal de Fujairah, e as operações na refinaria de Satorp continuam operando normalmente por enquanto e estão abastecendo o mercado interno saudita.

A TotalEnergies sinalizou que o crescimento da produção de petróleo deverá vir predominantemente de fora do Oriente Médio em 2026, o que significa que um preço mais alto do petróleo compensará amplamente a perda de produção na região, segundo a empresa. "Um aumento de US$ 8 por barril no preço do Brent é suficiente para compensar o fluxo de caixa operacional (CFFO) esperado para 2026 de nossos ativos offshore no Iraque, Catar e Emirados Árabes Unidos a US$ 60 por barril", detalhou.

E acrescentou a companhia: "A TotalEnergies está monitorando a evolução da situação no local a cada hora e informará caso hajam mudanças significativas no exposto acima."

