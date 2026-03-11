A- A+

PRODUÇÃO TotalEnergies, Shell Brasil e Repsol Sinopec Brasil iniciam produção no Lapa Sudoeste Segundo a TotalEnergies, o Lapa Sudoeste aumentará a produção do campo de Lapa em 25.000 barris por dia

A TotalEnergies informou nesta quarta-feira, 11, o início da operação do projeto Lapa Sudoeste, localizado na Bacia de Santos, a aproximadamente 300 quilômetros da costa do Brasil. A operadora detém 48% do projeto em parceria com a Shell Brasil (25%) e a Repsol Sinopec Brasil (25%).

Segundo a TotalEnergies, o Lapa Sudoeste, que inclui três poços conectados à unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) já existente, aumentará a produção do campo de Lapa em 25.000 barris por dia.

Em nota, o presidente de Exploração e Produção da companhia, Nicolas Terraz, explica que o anúncio contribui para o alcance do objetivo de aumentar a produção em 3% ao ano até 2030.

"O início da operação representa mais um marco importante para a TotalEnergies no Brasil. Este projeto, que aproveita a capacidade disponível das instalações, oferece produção de óleo de baixo custo e baixa emissão, alinhada à estratégia da nossa companhia."

No último ano, a empresa informou o start-up de Mero-4 em maio de 2025 e, antes, dos start-ups de Atapu-2 e Sépia-2, previstos para 2029.



