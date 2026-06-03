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Tecnologia TOTVS amplia presença no interior do Nordeste Empresa de tecnologia inaugura, nesta terça-feira (2), seu primeiro escritório em Caruaru

A empresa de tecnologia TOTVS inaugurou, nesta terça-feira (2), seu primeiro escritório em Caruaru, no Agreste, e ampliou sua presença no interior do Nordeste. A iniciativa reforça a estratégia de aproximação com empresários da região e amplia o suporte às empresas em processo de transformação digital. A nova unidade marca mais um passo da companhia na expansão de sua capilaridade fora dos grandes centros urbanos e fortalece a atuação da empresa em Pernambuco.

Com mais de 400 mil habitantes, Caruaru se consolidou nos últimos anos como um dos principais polos econômicos do interior pernambucano. O município, considerado o segundo mais populoso do interior do estado e o quarto maior do interior nordestino, vem atraindo investimentos em diferentes setores, cenário que motivou a instalação do novo escritório da companhia.

A unidade está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, no Empresarial Difusora, no bairro Maurício de Nassau. O espaço ocupa uma sala exclusiva dentro de um ambiente de coworking, com estrutura voltada para o atendimento corporativo, incluindo salas de reunião, espaços para treinamentos, auditório e área para eventos e palestras.

Segundo Alexandre Apendino, vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, a presença da empresa no interior pernambucano busca estreitar o relacionamento com o mercado local e oferecer suporte mais próximo às empresas da região.

“A presença da TOTVS no interior do estado é crucial para aproximar ainda mais nossa tecnologia de quem precisa dela. Com este novo escritório, fortalecemos nosso compromisso de ser o trusted advisor das empresas locais, oferecendo suporte ao seu crescimento e à sua jornada de transformação digital de maneira próxima e personalizada”, destacou.

Com a inauguração da unidade em Caruaru, a TOTVS passa a ampliar sua operação no Nordeste, complementando as estruturas já existentes no Recife, além das cidades de Maceió e Arapiraca, em Alagoas.

História

Fundada há mais de quatro décadas, a TOTVS atende mais de 70 mil clientes no país e em outros mercados da América Latina. A companhia atua com soluções de gestão empresarial, marketing digital, relacionamento com clientes e serviços financeiros integrados.

A estratégia da empresa tem como foco acompanhar as mudanças no ambiente corporativo, especialmente diante do avanço da digitalização da gestão e da adoção crescente de tecnologias baseadas em inteligência artificial.

Soluções

Entre os destaques recentes da TOTVS está o lançamento do LYNN, primeiro foundation de inteligência artificial B2B brasileiro, dando um passo além do suporte operacional e habilitando a execução autônoma de tarefas dentro dos sistemas de gestão por meio do modelo de Task as a Service (TaaS).

Além das soluções de ERP, a empresa também atua por meio da RD Station, voltada para integração entre marketing e vendas, e da Techfin ERP Finance, plataforma que integra serviços financeiros diretamente aos sistemas de gestão das empresas.

Nos últimos 5 anos, a TOTVS investiu R$3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, com destaque para Inteligência Artificial, buscando inovar cada vez mais para ser o trusted advisor de seus clientes.



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