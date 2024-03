Toyota vai ampliar produção em Sorocaba e fechar unidade de Indaiatuba, ambas em São Paulo

A- A+

A Toyota anunciou que sua unidade na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, vai ser ampliada e as operações da fábrica de Indaiatuba, também interior de São Paulo, serão transferidas para a planta reformada, a partir de meados de 2025, com conclusão prevista para o final de 2026. Em Indaiatuba, na unidade que será fechada, a Toyota fabrica o Corolla.

"Esse movimento visa a manutenção de 100% dos empregos e a criação de 500 novos postos de trabalho na planta de Sorocaba, com o crescimento da capacidade produtiva. As contratações terão início em meados de 2026 e, até 2030, deverão alcançar 2 mil novos empregos diretos", escreveu a montadora em nota.

A montadora confirmou o plano de investimentos de R$ 11 bilhões até 2030, sendo que R$ 5 bilhões já haviam sido confirmados até 2026. Segundo comunicado divulgado pela Toyota, trata-se do anúncio mais importante dos 66 de história da empresa no Brasil.

Os recursos vão ampliar a capacidade de produção de veículos híbridos flex no país da montadora. De acordo com o comunicado, serão lançados novos modelos: um novo SUVcompacto híbrido flex, já anunciado no ano passado, com previsão de produção para 2025.

Outro modelo, com a mesma tecnologia e desenvolvido especialmente para o Brasil, deverá ser fabricado em Sorocaba. O mercado afirma que trata-se de uma caminhonete e a expectativa é que ela seja derivada do Corolla Cross.

A Toyota também vai produzir um motor para o sistema híbrido de seus veículos, na fábrica de Porto Feliz, em São Paulo, a partir do ano que vem, e iniciará a fabricação de baterias para esses veículos, em 2026, na planta de Sorocaba.

O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo CEO da montadora japonesa para a América Latina e Caribe, Rafael Chang.

“Estamos satisfeitos em poder ampliar nossa produção local, exportar para toda a região e assim gerar e distribuir mais valor para toda a sociedade, em forma de empregos e desenvolvimento econômico”, afirmou Chang em comunicado.

No comunicado, a Toyota afirmou que os novos veículos a serem fabricados no país veículos serão "revelados oportunamente". Com a oferta de veículos híbridos, a montadora vai na direção da nova política para a indústria, o programa Nova Indústria Brasil, e o programa Mover, ambos anunciados recentemente pelo governo federal, com incentivos à sustentabilidade, diz a nota.

