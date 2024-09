Trabalhadores da Boeing votam a favor da greve, após rejeitar acordo oferecido pela empresa

A- A+

Milhares de trabalhadores da Boeing votaram nessa quinta-feira a favor de entrar em greve, depois de rejeitar uma oferta de contrato da empresa, numa interrupção potencialmente cara enquanto a Boeing tenta aumentar a produção de aviões, após uma crise de segurança.

A paralisação, marcada para a meia-noite (hora local) deve interromper as operações na área de Seattle, que abriga a maior parte da fabricação de aviões comerciais da Boeing. A desaceleração também pode interromper ainda mais a frágil cadeia de suprimentos da empresa.

"Uma greve colocaria em risco nossa recuperação compartilhada, corroendo ainda mais a confiança de nossos clientes", disse Kelly Ortberg, a nova presidente-executiva da empresa, em uma mensagem na quarta-feira aos funcionários pedindo que aprovassem o acordo.





A Boeing desempenha um papel substancial na economia dos EUA. Emprega quase 150 mil pessoas em todo o país - quase metade delas no estado de Washington - e é um dos maiores exportadores do país. A empresa, que também fabrica jatos militares, foguetes, espaçonaves e o Air Force One (aeronave presidencial), é um símbolo global da força de fabricação dos Estados Unidos.

O sindicato disse que a votação pela greve foi aprovada por 96%, bem acima dos dois terços necessários para iniciar uma paralisação.

A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de comentário após a votação.

O contrato proposto foi acordado pelos líderes sindicais e pela administração da empresa no domingo, após meses de negociações. Incluiu muitos ganhos para os trabalhadores, mas ficou aquém do que o sindicato buscava inicialmente. Os líderes sindicais esperavam obter aumentos maiores e outras concessões da empresa, mas disseram que ainda era "o melhor contrato que negociamos em nossa história".

A grande maioria dos 33 mil trabalhadores regidos pelo contrato é representada pelo Distrito 751 da Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. Os membros desse sindicato, o maior da Boeing, trabalham principalmente em aviões comerciais na área de Seattle. A disputa também envolve trabalhadores na área de Portland, Oregon, que são representados pelo Distrito W24, menor do sindicato.

O sindicato representa cerca de um quinto dos mais de 170 mil funcionários da empresa em todo o mundo.

Em uma mensagem dias antes da votação, Jon Holden, presidente do Distrito 751, reconheceu as frustrações dos membros, mas disse que os líderes sindicais recomendaram a aprovação do acordo, porque "não podemos garantir que possamos conseguir mais em uma greve". Ele acrescentou que o sindicato "protegeria e apoiaria" qualquer decisão que os membros tomassem.

Ortberg, que ingressou na Boeing no mês passado, procurou redefinir o relacionamento da empresa com seus funcionários e se reuniu com funcionários na área de Seattle esta semana para ouvir seus pensamentos sobre o acordo. Outras questões urgentes incluem melhorar a qualidade e a segurança, restaurar a reputação da empresa, consertar seu relacionamento com os reguladores e melhorar sua posição financeira, o que inclui a redução de sua dívida de quase US$ 60 bilhões.

Veja também

DINHEIRO Conheça a história do jovem milionário de 29 anos que se recusa a ter casa própria