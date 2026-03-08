Dom, 08 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GREVE

Trabalhadores da Samsung votam sobre plano de greve de 18 dias por aumento salarial

Se aprovada, a paralisação será a segunda na história da empresa

Reportar Erro
Trabalhadores da Samsung votam sobre plano de greve de 18 dias por aumento salarialTrabalhadores da Samsung votam sobre plano de greve de 18 dias por aumento salarial - Foto: Anthony Wallace/AFP

Os trabalhadores sindicalizados da Samsung Electronics Co. começarão a votar esta semana sobre a possibilidade de uma greve de 18 dias em busca de aumento salarial.

Três sindicatos votarão de segunda-feira até 18 de março sobre a proposta, de acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Samsung Electronics (SELU). Se aprovada, a paralisação ocorrerá de 21 de maio a 7 de junho.

Leia também

• IPhone 17e: pré-venda começa nesta segunda-feira (9) no Brasil; veja preços e ficha técnica

• Samsung lança nova função de TV para fãs de futebol; veja como usar

• iPhone e MacBook "baratos": veja um resumo dos lançamentos da Apple desta semana

O SELU, juntamente com o Sindicato Nacional da Samsung Electronics e o Donghaeng, está em negociações salariais com a gigante da eletrônica há mais de três meses, segundo o comunicado. Os grupos trabalhistas reivindicam um aumento salarial de 7%, a remoção do teto do bônus por desempenho e maior transparência em seu cálculo.

A Samsung Electronics não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News enviado fora do horário comercial normal.

Os sindicatos representam cerca de 89.000 dos aproximadamente 130.000 funcionários da Samsung, informou a agência de notícias Yonhap no domingo.

Se o plano for adiante, será apenas a segunda greve na história da empresa. Os trabalhadores realizaram sua primeira paralisação em 2024, após o fracasso das negociações salariais. Na época, a Samsung afirmou que a paralisação não afetou a produção ou as operações administrativas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter