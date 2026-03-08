A- A+

GREVE Trabalhadores da Samsung votam sobre plano de greve de 18 dias por aumento salarial Se aprovada, a paralisação será a segunda na história da empresa

Os trabalhadores sindicalizados da Samsung Electronics Co. começarão a votar esta semana sobre a possibilidade de uma greve de 18 dias em busca de aumento salarial.



Três sindicatos votarão de segunda-feira até 18 de março sobre a proposta, de acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Samsung Electronics (SELU). Se aprovada, a paralisação ocorrerá de 21 de maio a 7 de junho.

O SELU, juntamente com o Sindicato Nacional da Samsung Electronics e o Donghaeng, está em negociações salariais com a gigante da eletrônica há mais de três meses, segundo o comunicado. Os grupos trabalhistas reivindicam um aumento salarial de 7%, a remoção do teto do bônus por desempenho e maior transparência em seu cálculo.

A Samsung Electronics não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News enviado fora do horário comercial normal.

Os sindicatos representam cerca de 89.000 dos aproximadamente 130.000 funcionários da Samsung, informou a agência de notícias Yonhap no domingo.

Se o plano for adiante, será apenas a segunda greve na história da empresa. Os trabalhadores realizaram sua primeira paralisação em 2024, após o fracasso das negociações salariais. Na época, a Samsung afirmou que a paralisação não afetou a produção ou as operações administrativas.

