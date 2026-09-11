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CORREIOS Trabalhadores dos Correios entram em greve nacional por tempo indeterminado Paralisação foi aprovada em assembleias na noite de quinta-feira

Trabalhadores dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado. A paralisação foi aprovada em assembleias dos sindicatos estaduais na noite desta quinta-feira após as negociações salariais com a estatal terminarem sem acordo.

Segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect), a greve começou às 22h após 35 sindicatos aprovarem a greve. No Acre, a votação acontece na tarde desta sexta-feira.

De acordo com a Findect, depois de "sucessivas rodadas de negociação", incluindo tentativas de mediação pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), os Correios mantiveram a posição na negociação salarial, mas os trabalhadores decidiram rejeitar as propostas.

Outro impasse envolve o plano de saúde dos funcionários da estatal. Ainda segundo a federação, a direção dos Correios quer deixar de manter o plano, o que, na avaliação dos trabalhadores, pode transferir para os trabalhadores o custeio da cobertura e prejudicar a assistência médica.

"A Findect seguirá acompanhando o movimento, ao lado dos sindicatos filiados, e reafirma sua disposição para negociar uma saída que atenda às reivindicações dos trabalhadores", diz comunicado da entidade sindical.

Estatal em crise

Os Correios passam por uma grave crise financeira. A estatal encerrou o primeiro semestre de 2026 com prejuízo de R$ 5,6 bilhões.

No ano passado, os Correios contrataram um empréstimo de R$ 12 bilhões com cinco bancos para reestruturar a operação. Como contrapartida ao aval do Tesouro Nacional para a operação, a estatal deveria colocar em prática um plano de reestruturação que envolvia o fechamento de agências, a retirada de gratificação de R$ 500 para funcionários que exercem atendimento ao público e a adoção de um sistema para mapear os recursos necessários para realizar as entregas.

As medidas, porém, foram interrompidas em julho devido à ameaça de greve dos funcionários.

Como mostrou O GLOBO, neste início de setembro os Correios avançaram na negociação de um novo empréstimo de R$ 7 bilhões e enviaram a proposta para análise do Ministério da Fazenda sobre a capacidade de pagamento da empresa na semana passada. O governo federal deve ser avalista e dar a garantia para o financiamento.

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