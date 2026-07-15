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Trabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem abono salarial

Calendário de pagamento segue mês de nascimento

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Trabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem abono salarialTrabalhadores nascidos em setembro e outubro recebem abono salarial - Foto: Divulgação / Caixa

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Os trabalhadores nascidos em setembro e em outubro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta quarta-feira (15) o abono salarial de 2026. Neste quarto lote, serão liberados R$ 5,4 bilhões para 4.339.996 beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Quem recebe neste lote
Do total de contemplados em maio:

Quem tem direito ao Abono Salarial
Tem direito ao benefício o trabalhador que:

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito
Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

Para servidores públicos (Pasep)
O Banco do Brasil faz o pagamento por:

Como consultar
Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

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