Trabalhadores negros ganham menos que seus pares brancos, mesmo com escolaridade similar, diz livro
Obra de Michael França e Martin Carnoy compara Brasil, EUA e Canadá e aponta como a discriminação limita salários e oportunidades
Trabalhadores negros ganham menos que os brancos mesmo com escolaridade e experiência semelhantes. A desvantagem aparece em três lugares com histórias raciais distintas: Brasil, Estados Unidos e Nova Escócia, no Canadá. No livro “Poder e preconceito”, de Michael França, do Insper, e Martin Carnoy, da Universidade Stanford, com a colaboração de Heitor Santos, os pesquisadores investigam por que essa diferença ainda persiste.
Os autores argumentam que o racismo ajuda a manter as relações de poder, inclusive no mercado de trabalho, ao restringir o acesso a empregos mais bem pagos e dificultar a acumulação de patrimônio por pessoas negras. O Estado participa desse processo pela forma como distribui recursos e oportunidades. França cita o contraste entre escolas de áreas centrais, que tendem a ter melhor infraestrutura e professores mais experientes, e as da periferia.
— Quando não se altera a alocação de ativos, a distribuição de riqueza, não se alteram muito os pontos de partida, porque aqueles que nascem em famílias com maior patrimônio acabam saindo muito na frente dos demais — diz França.
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Limites da educação
A escola pode abrir caminhos de ascensão social, mas também reproduzir desigualdades. Para Carnoy, alunos que chegam à sala de aula em condições diferentes podem aprender no mesmo ritmo e ainda assim terminar com desempenhos desiguais. Quando o resultado escolar é tratado como medida de mérito individual, as diferenças do ponto de partida ficam fora da conta.
— O sistema educativo, de certa forma, reproduz as desigualdades que existem na sociedade, formadas por séculos de relações desiguais. Ele dá a possibilidade de mobilidade social apenas para um pequeno percentual — diz Carnoy.
França defende que políticas como as cotas sejam acompanhadas de mudanças na contratação. Ele questiona se os profissionais negros que conseguiram ascender pela educação alcançaram todo o seu potencial ou se também tiveram suas trajetórias limitadas.
— A discriminação funciona como um freio que empurra determinados grupos para trás, enquanto outros não enfrentam esse obstáculo nem precisam arcar com esses custos — diz França.
O pesquisador ressalta que as desvantagens podem começar antes do nascimento, com dificuldades de acesso ao pré-natal e condições socioeconômicas que afetam o desenvolvimento do bebê. Na infância, aparecem no acesso a livros, nas oportunidades de aprendizagem e nas expectativas dos professores.
Mais tarde, explica, somam-se o tratamento recebido pela polícia e as barreiras no mercado de trabalho. Para França, esse acúmulo exige políticas públicas articuladas ao longo da vida.