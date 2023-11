Trabalhadores passam dois dias inteiros por semana com e-mails e reuniões, aponta pesquisa

A- A+

Trabalhadores chegam a gastar até dois dias inteiros por semana enviando e-mails e participando de reuniões. É o que aponta pesquisa recente da Microsoft, que constatou que 25% dos usuários mais ativos dos aplicativos da gigante da internet dedicavam, em média, 8,8 horas por semana para ler e escrever e-mails. No caso das reuniões, são gastas mais de 7,5 horas.

A plataforma monitorou no primeiro semestre deste ano a atividade de 31 mil colaboradores que utilizam as ferramentas disponibilizadas pela empresa. Geralmente, são aplicativos usados de forma on-line na rotina do trabalhador. O estudo indica que o tempo gasto na comunicação por e-mail destaca o problema crescente da sobrecarga digital no local de trabalho.

O estudo da Microsoft também revelou que o funcionário médio gasta aproximadamente 57% do seu tempo utilizando o software de escritório para fins de comunicação. Esse percentual demonstra ainda mais a extensão em que as atividades de comunicação dominam o dia de trabalho, o que deixa pouco espaço para as responsabilidades reais relacionadas às atividades específicas.

Conforme a pesquisa, nem as lideranças escapam dos efeitos do acúmulo de e-mails e reuniões: 64% dos entrevistados em todo o mundo disseram não ter tempo e energia para se concentrar em suas principais funções de trabalho. Isso indica, segundo a pesquisa, que o tempo excessivo gasto com e-mails e reuniões pode estar prejudicando a produtividade e a satisfação dos funcionários no trabalho.

Em resposta ao desafio da sobrecarga de comunicações, algumas empresas estão implementando estratégias para resolver o problema, como definir horários dedicados a reuniões, alocar tempo de foco para trabalho ininterrupto, reduzir a duração das reuniões e definir padrões mais altos para a convocação de reuniões.

Tais medidas têm como objetivo encontrar um equilíbrio entre a comunicação eficaz e permitir que os funcionários tenham tempo e espaço para se concentrar em suas tarefas principais.

