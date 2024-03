Trabalho doméstico, que ainda recai sobre a mulher, será integrado a pesquisa de consumo nos EUA

A- A+

Uma pesquisa que fornece informações importantes para uma medida de inflação dos EUA em breve refletirá o trabalho doméstico, predominantemente realizado por mulheres.

As mulheres fornecem quase 80% dos serviços domésticos que são cruciais para sustentar os gastos e os padrões de vida, como cuidar de crianças e fazer reparos domésticos, de acordo com um relatório contratado pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos EUA (BLS na sigla em inglês). Espera-se que as descobertas sejam integradas aos números de consumo que compõem o Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

O IPC se baseia nas Pesquisas de Despesas do Consumidor para entender como as famílias gastam seu dinheiro. O BLS, que realiza essas pesquisas e publica o IPC, queria desenvolver uma medida da produção doméstica, dado o tamanho do seu desempenho no consumo durante a pandemia, e contratou o Levy Economics Institute - um think tank de políticas públicas apartidário para fazer o trabalho.

"Os autores do relatório esperam que seus esforços contribuam para um exame mais minucioso da produção doméstica e ajudem na formulação de políticas para reduzir a desigualdade de gênero e a desigualdade econômica", disse o instituto em um comunicado nesta terça-feira.

Embora as famílias comprem coisas como alimentos e telefones celulares para manter uma certa qualidade de vida, há também serviços intangíveis realizados dentro de casa que são importantes nesse sentido.

A produção doméstica - que inclui atividades como cozinhar, limpar e cuidar de idosos também - contribui para os gastos, e é por isso que os autores dizem que "alguma medida de seu valor monetário deve ser incluída em uma medida ampla de consumo".

O BLS avaliará a metodologia proposta durante o ano fiscal de 2024, com a expectativa de introduzir essa medida em 2025.

