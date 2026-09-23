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MERCADO Trabalho home office se manteve acima do nível pré-pandemia em 2025, mostra IBGE A pesquisa não contabiliza trabalhadores domésticos ou no serviço público

Em 2025, quase 8% (7,9%) da população ocupada trabalhava de casa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice se manteve acima do período pré-pandemia e mais do que dobrou em relação a 2012. Por outro lado, 60,2% dos trabalhadores trabalham no próprio local de suas empresas.

Os dados constam do estudo Pnad Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho - 2025, divulgado nesta quarta-feira (23) pelo IBGE, cuja série histórica começa em 2012 Por causa da pandemia, o trabalho não foi realizado para os anos de 2020 e de 2021.

No início da pesquisa, em 2012, 3,6% da população ocupada trabalhava em home office. A pesquisa não contabiliza trabalhadores domésticos ou no serviço público.

Em 2019, ano imediatamente anterior ao início da emergência sanitária, o porcentual foi de 5,8%. Em 2022, primeiro dado pós-pandemia, o índice deu um salto para 8,4%, a maior taxa da série histórica. A proporção desacelerou para 7,9% em 2024, se mantendo estável em 2025.

A participação de mulheres no trabalho em casa foi superior que a de homens. Entre as mulheres ocupadas, 12,5% trabalhavam em home office em 2025, mais que o dobro da parcela de 5% dos homens.

A metodologia considera o local principal de trabalho. A pesquisa não contabiliza isoladamente a alternância de dias entre presencial e home office.

Para quem trabalha em regime híbrido, por exemplo, o grupo em que ela está classificada depende se o número maior de dias de trabalho é presencial ou em casa.

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