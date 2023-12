A- A+

brasil Trabalho infantil: Mais de 756 mil menores estão em atividades perigosas, quase metade do total Entre as crianças de 5 a 13 anos, faixa etária que não poderia trabalhar sob nenhum pretexto segundo a lei, houve alta de 50% em 2022 frente 2019

O trabalho infantil não só voltou a crescer no país como tem submetido mais crianças e adolescentes a condições perigosas, ou seja, que envolvem risco de acidentes graves ou são prejudiciais à saúde. O aumento foi observado sobretudo entre as crianças de 5 a 13 anos, parcela que não pode trabalhar sob nenhum pretexto. É o que mostra pesquisa "Pnad Contínua Trabalho de Crianças e Adolescentes", divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. As informações foram coletadas em 2022.

Quase metade (756 mil, ou 46,2%) dos 1,6 milhão de menores que estavam no mercado de trabalho se encontrava em condições consideradas perigosas, ou seja, que oferecem riscos à saúde e integridade física. São crianças e adolescentes que estão em ambientes que os expõem a situações imorais ou doenças e acidentes irreversíveis.

Este número vinha caindo desde 2016, quando a proporção de menores nestas condições estava no máximo da série, 51,3%, recuando até 45,9% em 2019. Mas voltou a subir em 2022 e o país andou alguns anos para trás, regredindo ao nível próximo de 2017 (46,2%).

Alta de 50% na faixa de 5 a 13 anos

Segundo a pesquisa, a expansão do trabalho infantil perigoso foi observada entre crianças com 5 a 13 anos de idade, que somaram 158 mil em 2022, alta de 50% em relação a 2019 (105 mil). Na faixa de 14 e 15 anos são 180 mil nesta condição, nível próximo ao de 2019.

Apesar da alta entre os mais novos, a parcela de 16 a 17 anos é a que mais contém menores em trabalho perigoso: 419 mil pessoas, alta de 0,7% frente 2019.

Os "piores trabalhos" da lista TIP (Trabalho Infantil Perigoso)

A chamada lista TIP - Trabalho Infantil Perigoso - inclui cerca de 93 trabalhos prejudiciais à saúde e à moralidade. Na lista estão atividades como operação de tratores e máquinas agrícolas, ou no processo produtivo do fumo, algodão, cana, entre outros.

Operação de tratores, máquinas agrícolas e esmeris, quando motorizados e em movimento

Produção de fumo, algodão, sisal, cana-de-açúcar e abacaxi

Colheita de cítricos, pimenta malagueta e semelhantes

Pulverização, manuseio e aplicação de agrotóxicos, adjuvantes, e produtos afins

Coleta de mariscos e iscas aquáticas

Atividades que exijam mergulho, com ou sem equipamento

Extração de pedras, areia e argila

Extração de mármores, granitos, pedras preciosas, semipreciosas e outros minerais

Na produção e manuseio de explosivos, inflamáveis líquidos, gasosos ou liquefeitos

Na fabricação de fogos de artifício

Em matadouros ou abatedouros em geral

Na fabricação de farinha de mandioca

Na fabricação de manufaturas (colchões, porcelanas, cristais, borracha, bebidas alcóolicas)

Construção civil e pesada, incluindo construção, restauração, reforma e demolição

No manuseio ou aplicação de produtos químicos

Jornadas de 40 horas ou mais

A pesquisa revela ainda o tempo que os menores dedicaram ao trabalho irregular, deixando de lado seu tempo de lazer e outros direitos previstos na infância. Entre as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que estavam em situação de trabalho infantil em 2022, 20,5% delas trabalhavam 40 horas ou mais.

A lei proíbe qualquer tipo de trabalho até os 13 anos. E, segundo o IBGE, houve um salto de 2019 para 2022 entre as crianças de 5 a 13 anos que trabalhavam 40 horas ou mais. Em 2019, apenas 0,3% (menor nível da série, iniciada em 2016). Em 2022, contudo, este número foi para 1,3%.

Entre 14 e 15 anos, o trabalho só é permitido na forma de aprendiz e tem limite de 30 horas semanais para quem tem o ensino fundamental incompleto e 40 horas semanais para quem tem o ensino fundamental completo. Nesta faixa etária, 13,5% trabalhavam 40 horas ou mais - segundo maior nível desde 2016 para este grupo.

Entre aqueles com 16 e 17 anos, mais de um terço (32,4%) fazia jornadas de 40 horas ou mais - nível mais alto da série, iniciada em 2016.

