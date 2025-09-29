A- A+

EMPREGOS Trabalho/Marinho: Maior impacto na geração menor de empregos em agosto é dos juros O ministro falou durante coletiva de apresentação dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta segunda-feira, 29, que a geração de empregos em alguns Estados do País é influenciada pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, mas ele voltou a dizer que o maior impacto vem dos juros, que interferem no conjunto da economia.

"Eu diria que o maior impacto é dos juros, porque as tarifas impactam alguns setores específicos", disse. "Espero que os santos dos juros possam atacar", completou o ministro.

Marinho falou durante coletiva de apresentação dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados há pouco. O mercado de trabalho brasileiro criou 147.358 novos empregos formais em agosto, o pior resultado para o mês de agosto desde 2020.

Perspectiva para próximos meses

Para os últimos meses de 2025, Marinho disse acreditar que o ritmo de crescimento de geração de empregos continuará positivo, "respeitado dezembro, a sazonalidade costumeira". "Vejo que em setembro, outubro e novembro vão haver crescimentos, todos eles respeitando o ritmo da perda de velocidade."

Ele disse que, para o ano, deverá ser mantida a ordem de grandeza de 1,5 milhão de empregos. "Talvez mais para menos do que para mais."

