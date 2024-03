A- A+

MERCADO Trabuco assume presidência do Conselho Diretor da Febraban "A mudança faz parte do processo natural de alternância no comando da mais alta esfera de decisão da entidade, responsável por sua condução estratégica", afirma comunicado da Febraban

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, assumiu nesta quarta-feira (13), o cargo de presidente do Conselho Diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Ele substitui Octavio de Lazari Junior, que foi CEO do Bradesco até novembro de 2023, quando foi substituído por Marcelo Noronha.

"A mudança faz parte do processo natural de alternância no comando da mais alta esfera de decisão da entidade, responsável por sua condução estratégica", afirma comunicado da Febraban.

Lazari ficou dois anos na função na Febraban e atualmente está no Conselho do Bradesco.

Em nota à imprensa, Trabuco afirma que assume o cargo em um momento "que o setor bancário se volta para ser a alavanca de desenvolvimento econômico do País, procurando sempre soluções para reduzir o custo do crédito".

Um dos focos à frente do conselho da Febraban está nas transformações tecnológicas e no aumento da concorrência", diz o executivo.



