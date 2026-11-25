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PODE SER MINISTRO Trabuco participa de sessão na Câmara e evita comentar reunião com Lula Banqueiro é visto por aliados do presidente como mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, participou de uma sessão solene na manhã desta quarta-feira (25) na Câmara dos Deputados e evitou comentar a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira no Palácio da Alvorada, em um encontro fora da agenda oficial.

O banqueiro esteve no Congresso para um evento em homenagem a Amador Aguiar, fundador do banco. Aliados próximos do presidente apontam que o Trabuco, que também lidera o Movimento Brasil Competititvo, é o nome preferido do petista no momento para assumir o comando do Ministério da Fazenda em seu quarto mandato.

"Estamos aqui para falar da Fundação (Bradesco)", disse Trabuco, em referência ao braço educacional do grupo.

Acompanharam parte da solenidade o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Motta estava na mesa de autoridades e posou para fotos com o banqueiro. Ao ser questionado pela reportagem se Trabuco seria ministro, Motta evitou responder e disse que era melhor perguntar ao próprio.



A indicação, se confirmada, seria uma sinalização ao mercado financeiro em um momento em que o dólar tem subido e a bolsa caído. A reunião foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pelo Globo.

No domingo, o Globo havia mostrado que o presidente do conselho de administração do Bradesco era cogitado por Lula para liderar a equipe econômica caso a sua opção fosse por um nome com maior capacidade de ser ouvido pelo mercado.

Paralelamente às tratativas para a escolha do novo ministro da Fazenda, Lula tem indicado nos bastidores a intenção de avançar mais em medidas da área fiscal a ser feita por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC).

As discussões têm sido conduzidas pelo atual ministro Dario Durigan, que também é cotado para permanecer no cargo. Desde que o presidente foi reeleito em 25 de outubro, o dólar já subiu mais de 17% e o Ibovespa caiu quase 20%.

Lula já tentou fazer Trabuco ministro da Fazenda no começo do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. No fim de 2014, o petista o indicou para a sua sucessora em um momento em que também havia desconfiança do mercado em relação à situação fiscal do país. Dilma se reuniu com Trabuco, que na época era o presidente executivo do banco, e fez o convite para que ele assumisse o comando da equipe econômica.

O banqueiro, no entanto, recusou com a alegação que iria para a presidência do conselho de administração do banco, o que acabou acontecendo em 2017. A opção da então presidente da República foi por Joaquim Levy, executivo do Bradesco na época que foi bombardeado pelo PT ao tentar implantar uma série de cortes de gastos e não durou nem um ano no cargo.

Desde o primeiro mandato de Lula, Trabuco mantém boa relação com o petista e se consolidou como um dos seus principais interlocutores no mercado financeiro. Atualmente, faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, grupo criado na primeira gestão de Lula, com participação de empresários, sindicalistas e membros de movimentos sociais, que serve para o presidente dialogar com a sociedade.

No entorno de Lula, ainda há dúvida sobre a disposição do banqueiro para aceitar a missão do governo agora. Durante a campanha eleitoral deste ano, Trabuco chegou a participar de um jantar oferecido por Marcelo Kayath, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, a Flávio Bolsonaro (PL). Também recebeu, junto com outros executivos, o candidato do PL na sede do banco em São Paulo.

Dias depois, o presidente do conselho de administração do Bradesco participou, ao lado de outros 15 empresários de diversas áreas, de um jantar com Lula no Alvorada.

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