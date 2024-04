TradeMap traz experiência customizada para facilitar a vida dos investidores

A- A+

Investidores têm à disposição no TradeMap, o acesso intuitivo e direcionado a dados e ferramentas, desde os iniciantes até os mais avançados.



Desenvolvido pela Valemobi, o TradeMap é considerado uma revolução para o mercado financeiro. Afinal, a solução conseguiu reunir uma grande quantidade de ferramentas e dados em uma plataforma customizada.



Dessa forma, promove uma melhor experiência para o usuário, garantindo os recursos certos para cada etapa, seja para iniciantes, intermediários ou, até mesmo, avançados.



Essa combinação de fatores permite a construção e gestão de forma intuitiva e simples de carteiras com alta rentabilidade. E mais: facilita o aprimoramento constante do conhecimento, facilitando a jornada dos investidores na conquista dos objetivos traçados.



Soluções

Os diferenciais do TradeMap se destacam no "mar de soluções" existentes atualmente. Para entender melhor os benefícios e contar com a plataforma, é importante entender a importância que a inovação conquistou para a democratização dos investimentos.



Em um passado não tão distante, o acesso à informação era limitado. Com isso, os investidores tinham dificuldades para encontrar aplicações mais atrativas que a poupança.



O avanço tecnológico, porém, mudou esse cenário. Atualmente, o mercado está mais acessível, atraindo os brasileiros para o mundo dos investimentos, o que facilita a conquista dos objetivos e sonhos.



Hoje, a jornada para a construção de patrimônio encontra na tecnologia um parceiro valioso, seja para aqueles que buscam escapar das dívidas quanto para quem deseja alta performance no mercado.



A dificuldade, portanto, não é mais o acesso às informações e às ferramentas. Agora, o segredo está em encontrar a solução que realmente consiga fazer a diferença na jornada de investimento. É exatamente nesse ponto que o TradeMap se destaca.



Tecnologia e o mundo dos investidores



Os investidores mais antigos certamente vão se lembrar da imagem dos corretores na Bolsa de Valores negociando os papéis aos gritos, com as compras e vendas anotadas com um giz em uma lousa



O sistema foi evoluindo até que, em 1997, teve início o pregão eletrônico. Essa mudança aproximou o mercado de valores das pessoas, democratizando o acesso. Aos poucos, o assunto "investimento" foi ganhando popularidade. Com isso, o acesso à informação e às ferramentas ficou mais fácil.



Ações, fundos de investimentos, criptoativos, investimentos alternativos, mercados internacionais, câmbio. Enfim, os dados atualizados estão à disposição de quem deseja construir e gerenciar uma carteira realmente lucrativa.



A tecnologia traz ainda ferramentas que facilitam a análise de dados, promovendo um auxílio eficaz nas diversas tomadas de decisões para a conquista dos melhores resultados.



Customização é o caminho



Como foi possível avaliar, a inovação se encaixou com maestria ao mundo dos investimentos. Entretanto, existe um ponto de atenção em tudo isso. Por conta da grande quantidade de ferramentas que surgem diariamente, torna-se difícil saber qual realmente se encaixa ao perfil de cada usuário.



Portanto, o caminho é identificar uma solução que atenda ao perfil e aos objetivos do usuário, contribuindo também para o aprimoramento constante do conhecimento.



Nesse contexto, o TradeMap se destaca, reunindo uma grande quantidade de ferramentas em uma plataforma customizada. Além desse diferencial, a plataforma ainda se integra com diversas corretoras parceiras, permitindo a realização direta e rápida das ordens de compra e venda.



Isso sem contar com o conteúdo educativo disponível, com material estratégico e útil para que os investidores conquistem novos patamares. Para saber mais, acesse: https://www.valemobi com.br/solucoes.

Veja também

Economia Pacheco anuncia que recorrerá ainda hoje à decisão de Zanin contra a desoneração