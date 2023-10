A- A+

TURMA DA MÔNICA Tradição e inovação de Maurício de Sousa no Rec'n'Play 2023 Palestra do diretor de Licenciamento da MSP, Rodrigo Paiva, contou como o criador da Turma da Mônica atravessou e se adaptou ao mundo em seis décadas de vida

Rodrigo Paiva, o diretor de licenciamento da Mauricio de Sousa Produções, participou como convidado no evento Rec'n'Play, promovido pelo Investe Recife, onde ministrou uma palestra em que abordou as estratátegias utilizadas pela MSP para manter sua presença sólida na cultura brasileira, ao mesmo tempo em que continua a inovar com novos conteúdos e expandir seus empreendimentos.

"Desde que começou a criar seu universo de personagens, Mauricio de Sousa sempre procurou manter um equilíbrio entre tradição e inovação. Manter a relevância de uma marca é surpreender sempre, por isso disponibilizamos para nossos parceiros pesquisas de tendências no cenário global de consumo para que novos produtos possam ser criados", explicou Paiva.

Ele ainda apresentou a evolução de uma empresa que não é mais de entretenimento infantil, atingindo também outras faixas etárias. “Ao agregar valor à cultura, a empresa consegue atingir três grandes objetivos: visibilidade, relevância e remuneração”, complementou. Para se ter ideia, a economia criativa no Brasil movimenta por ano R$ 272 bilhões por ano e é responsável por sete milhões de empregos.

A passagem pelo Rec'n'Play tornou-se também uma oportunidade para a Mauricio de Sousa Produções ativar outra ação para manter-se em evidência como marca criativa. Um Sansão gigante, com 11,5 metros de comprimento, foi instalado no Marco Zero ao lado do letreiro do Recife, integrando o cenário até o dia 25 de outubro. A ação comemora os 60 anos da Mônica e teve apoio local da Prefeitura do Recife, através da SDECTI, Secretaria de Turismo e Lazer e Recentro.

Veja também

REAJUSTE Preço da gasolina cai pela oitava semana seguida nos postos, diz ANP