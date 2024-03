A- A+

PÁSCOA Tradicional Feira do Bredo movimenta o Ceasa-PE, no Curado, Zona Oeste do Recife Comércio começou pela madrugada e segue até às 18h

A tão aguardada Feira do Bredo, no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), começou na madrugada desta quinta-feira (28). Até às 9h, horário considerado de pico para a venda da hortaliça, o depósito já havia recebido mais de 160 toneladas do produto. A expectativa é que, até o fim do dia, a quantidade chegue a 200 toneladas comercializadas. A feira segue até as 18h.

Com mais de 30 anos de tradição, o comércio da hortaliça consolida-se como um evento de grande importância cultural e econômica para Pernambuco. Para garantir o sucesso da operação e proporcionar uma experiência positiva para comerciantes e consumidores, todos os setores do Ceasa foram mobilizados para cuidar dos detalhes operacionais, que envolvem sinalização, ordenamento do trânsito e suporte aos comerciantes e consumidores. A feira é realizada em uma área especialmente montada entre o MLP2 e o Pronaf.

O Gerente de Mercado do Ceasa-PE, Luiz Otávio, destaca o engajamento de todos os setores para o sucesso do evento.

“A feira está transcorrendo como prevíamos, com tranquilidade e bom êxito das operações, o que é resultado do empenho de todos os setores do Ceasa, que estiveram cuidadosamente envolvidos para garantir essa boa experiência de compra neste período tão importante”, avaliou.

Além do bredo, outros itens relacionados à Semana Santa também estão em alta. De acordo com a Gerência de Mercado do Ceasa, o Centro de Abastecimento já recebeu mais de 185 toneladas de coco seco e 206 toneladas de abóbora. Esses produtos abastecem feiras, mercados, supermercados e quitandas do Recife e Região Metropolitana, garantindo a tradição gastronômica durante o período festivo.

O presidente do Ceasa-PE, Bruno Rodrigues, reforça o compromisso da instituição em proporcionar uma experiência única aos participarem do evento, com planejamento e dedicação de todos os setores administrativos.

“Sabemos da importância do Ceasa para o abastecimento de toda a região e estamos empenhados em, cada vez mais, proporcionar melhores condições para os consumidores e lojistas que passam por aqui”, declarou.

Dentre as ações realizadas para assegurar o bom andamento do evento este ano, destacam-se:



Reforço na Segurança e Mobilidade

Com o apoio da CTTU, o Ceasa-PE reforçou suas equipes de segurança e mobilidade, garantindo um ambiente seguro e facilitando o fluxo de visitantes durante o evento.



Suporte da Gerência de Mercado

A equipe da Gerência de Mercado está de prontidão até às 18h, término da feira, oferecendo suporte e esclarecendo dúvidas tanto para comerciantes quanto para consumidores.



Infraestrutura e Sinalização aprimoradas

A equipe de engenharia do Ceasa realizou diversos mutirões ao longo do mês para garantir a manutenção das vias, pavimentação e iluminação. Toda a sinalização do Centro de Abastecimento também foi reforçada, facilitando o acesso dos visitantes à Feira do Bredo.



Força-Tarefa e Operações Especiais

Até o fim da feira, diversas equipes do Ceasa-PE permanecem em esquema de força-tarefa, com plantão dobrado para garantir o sucesso do evento e dar fluidez ao trânsito.

