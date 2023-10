Trajetória que alçou novo presidente da Caixa ao posto inclui Dilma,Temer e Centrão; entenda

A- A+

O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, começou a pavimentar a trilha que o levou ao topo do banco há dez anos, ainda no governo Dilma Rousseff. A partir de 2013, ocupou postos-chave em ministérios de orçamento robusto — posição privilegiada que o aproximou do trâmite de liberação de emendas parlamentares e estreitou a relação com o Congresso.

Na função de secretário-executivo do Ministério das Cidades, foi braço-direito de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), hoje líder da Maioria na Câmara; e de Gilberto Occhi, nome próximo ao Centrão. A experiência o levou a exercer a mesma função na pasta da Integração Nacional, quando Occhi foi para o cargo.

Vieira também já presidiu o Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa, já no governo de Michel Temer. A amigos, ele disse ontem que uma “conjunção de fatores” o levou à indicação — ele também relatou que foi aconselhado a se recolher até a publicação no Diário Oficial, para evitar entrar na mira de adversários.

Os cargos anteriores o aproximaram de políticos como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um dos responsáveis pela indicação de Vieira ao cargo. O novo presidente da Caixa também conta com a simpatia dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).



Samba

Torcedor do Fluminense e amante de samba, ele concluiu a graduação em Estudos Sociais na Universidade Federal da Paraíba. Vieira beneficiou-se também de um desgaste com Rita Serrano, desalojada do cargo, que já vinha se arrastando.

Vinda do movimento sindical e sem experiência no setor financeiro, ela sempre esteve no alvo dos partidos do Centrão. A imagem começou a se desgastar quando decidiu cobrar pelas operações com Pix sem combinar com Lula. Foi obrigada a recuar da decisão.



Nesta semana, uma exposição na Caixa Cultural que retratou Lira dentro de uma lata de lixo contribuiu para a queda. A mostra irritou Lula, segundo interlocutores, e o presidente teria questionado a Casa Civil na segunda-feira sobre o andamento do processo de nomeação de Vieira — cabe à pasta fazer uma checagem antes de as trocas serem formalizadas.

A acomodação para atender ao Centrão surtiu efeito imediato: após semanas de adiamento, os deputados aprovaram na noite de ontem o projeto que prevê a taxação dos “super ricos”, parte essencial da agenda econômica do governo.

Contando mandatos interinos, esta é a sexta troca na presidência da Caixa desde 2018. Ou seja, em média, cada ocupante fica no cargo por um ano. O banco desperta a cobiça de políticos por operar programas que garantem visibilidade e entregas na ponta da sociedade, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, ambos de forte apelo eleitoral, além de fornecer crédito a projetos de infraestrutura de estados e municípios.

Veja também

Imposto Predial Territorial Urbano População tem até o dia 31 deste mês para incluir CPF em Notas Fiscais e garantir desconto no IPTU