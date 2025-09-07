A- A+

FEIRA Trama Moda Pernambuco reúne setor têxtil em evento no Recife Programação do evento inclui palestras, workshops, talks, desfiles e feira aberta ao público, com roupas, calçados, acessórios e home wear, produzidos por empresas pernambucanas

O Trama Moda Pernambuco, maior evento de moda, criatividade e negócios do estado, que começou no sábado e prossegue até quarta-feira (10), no Recife Expo Center, está reunindo mais de 150 expositores e experiências culturais, conectando profissionais, marcas, compradores e criativos de toda a cadeia da moda local.

A programação, que vai das 14h às 21h, todos os dias, inclui palestras, workshops, talks, desfiles e feira aberta ao público, com produtos de vestuário, calçados, acessórios e home wear, produzidos por empresas pernambucanas. Os ingressos, que têm preço único de R$ 10, podem ser adquiridos diretamente no local ou pelo credenciamento no site oficial do evento.

A iniciativa é do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções de Pernambuco (NTCPE), dentro do programa Marco Pernambucano da Moda, em parceria com o governo do estado e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Também conta com apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Sebrae-PE e Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, além de parcerias com Fiepe, Sindivest, Sinditêxtil e Facep.

Pedro Miranda, diretor presidente do NTCPE Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, destacou o crescimento expressivo do setor têxtil em Pernambuco nos últimos anos. Segundo ele, o programa Marco Pernambucano da Moda tem contribuído para o fortalecimento da cadeia produtiva.

“O Marco Pernambucano vem há mais de uma década sendo executado. Em 2016, a gente tinha uma arrecadação de ICMS que não chegava a R$ 100 milhões por ano em todo o setor têxtil de produção. E só em 2024, foi apresentado pela Secretaria da Fazenda uma arrecadação de ICMS de R$ 1,2 bilhão. Isso mostra o crescimento do setor, não apenas em volume de transações, mas também na formalização das micro e pequenas empresas, que são a base da estrutura de confecção de Pernambuco”, afirmou.

Ainda segundo Pedro Miranda, o evento nasce de uma demanda histórica do setor.

“A gente tinha uma escuta do setor e todas as pessoas da cadeia da moda. Do pequeno empresário ao grande, cobravam um evento de moda em Pernambuco, foi um pleito de anos. Então assumimos esse desafio e conseguimos reunir o capital social com os empresários, associações e sindicatos ligados ao setor têxtil de Pernambuco”, afirmou.

Fernando Simões, gerente de inovações do NTCPE Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Temas atuais

Na avaliação do gerente de Inovações do NTCPE, Fernando Simões, a programação traz temas atuais e de relevância para o mercado.

“A gente está trazendo conteúdos muito importantes, muito modernos e contemporâneos. A gente vai discutir sustentabilidade e identidade cultural na moda, que são assuntos pertinentes ao setor e a quem quer trabalhar com moda”, destacou.

Luiz Clério, coordenador de workshops e palestras Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O coordenador dos workshops e palestras do evento, Luiz Clério, ressaltou a proposta de integração entre diferentes perfis do segmento.

“O Trama é um evento que faz a conexão da moda industrial e a moda autoral. Ele consegue conectar esses universos e mostrar o que Pernambuco tem de melhor”, ressaltou.

No sábado, dia de abertura do evento, a programação começou às 14h. Ao longo da tarde, houve um workshop com cerâmica fria e um talkshow sobre números e cores, integrando gestão e criação. Às 19h, os desfiles começaram, com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que abriu oficialmente o primeiro dia de trabalhos na passarela.

Desfiles

Na passarela da Sala de Desfiles estão sendo exibidas as coleções de moda pernambucana durante esses cinco dias. No primeiro dia, apenas com marcas que integram ou fizeram parte do programa de Incubação do NTCPE. Do setor de vestuário desfilam Maria Alice Atelier, Seu Maraca, Lucy Celestino, Linha da Mão, Ateliê Sueny Barros, Carolina Escobar, Ostra Dourada, Delos e Leme. De acessórios, as marcas são Lu Madre, Acessórios Ramifica, Baudoin Design e Atelier 26. A Vitalina vai mostrar uma coleção de calçados.

Os desfiles de 36 marcas estão sendo realizado no Line-up Trama 2025, em três horários diferentes. Na programação desta segunda-feira (8), o line-up começa às 16h, com Rush, John Cunningham, Dalva e Neide Rendas. Às 18h, será a vez de Ligia Raquel, Magda e Feitas de Retalho. Às 20h, Beto Normal, Moa e Marc Andrade.

No line-up de amanhã (9), marcam presença Diabo Loro, Scaven e Refazenda, às 16h; Coisas de Thi, Sport Company e Baby Jacome, às 18h; e Agender, Coletivo Trama e Jorge Feitosa, às 20h.

Na quarta-feira, último dia do evento, o line-up reúne Rafretá, Acqualara e Armura, às 16h. Depois será a vez de Bresha, Sea Live e Máfia Feminina, às 18h. Cleber Lima, Ladder e Melk Z-da, às 20h.

Workshops

Na grade do Espaço de Workshops da terça-feira (9), Aladin Monteiro (NTCPE) fala sobre “Modo de Olhar – Fotografia Inspiradora pelo Smartphone”, às 14h. Na quarta (10), no mesmo horário, o tema “Oportunidades no Programa de Fardamento do Estado” será apresentado por Luciano Melcop e Bruna Cavalcanti. Às 15h30, será a vez de Beatriz Soares (Manifesta Moda Autoral) com a “Oficina de Elaboração de uma Camiseta Inspirada no fardamento do Estado”. Às 16h30, “Moda Autoral com Elementos Regionais” terá Camila Lemos (Proa) como facilitadora.

Renas Assis e Gustavo Delgado (Exporta PE) apresentam o tema “Exportação de Roupas e Aviamentos”, às 17h30. E fechando os workshops, às 18h30, Deivid Figuerôa (Spin – startup de reaproveitamento de tecidos), falando sobre “Reaproveitamento de Resíduos Têxteis”.

Nesta segunda-feira, também haverá dois diálogos: o primeiro, às 14h, com Jorge Feitosa e Thomas Henfi sobre “Moda Autoral x Moda Industrial: onde se encontram?”. No segundo, às 15h, Phaedra Brasil e RafaQ Faz discutem “A Moda e o Artesanato Contemporâneo: do folclore ao design desejado”. Phaedra Brasil volta às 17h, abordando o tema “Cultura ou Produto? A fronteira entre Arte, Moda e Mercado”.

Na terça (9), o papel das redes sociais como ambiente de compra é o mote da conversa “Do Provador ao Metaverso: onde vamos comprar moda amanhã?” entre Nayanne Carneiro e Karina Fernandes. Leopoldo Nóbrega fecha o dia, às 19h, com o tema “Moda não é só Roupa – Arte, Música e Cultura e Branding: como criar experiência de marca”.

Betânia Pessoa (MAPE – Moda Autoral de PE) e Ana Fernanda (Semana Fashion Revolution) abrem os trabalhos da quarta (10), às 14h, com o diálogo “O Poder das Colabs – unindo forças para crescer”, com cases de sucesso. Ana Fernanda volta às 15h com o tema “Indústria Criativa: a sustentabilidade colaborando para crescer o mercado da moda”. Às 17h, o estilista pernambucano Beto Kelner fala sobre “Minha história na Moda – Repertórios e Memórias”.

Prêmios

Nesta segunda-feira, às 19h, o Trama Moda Pernambuco vai homenagear cinco estilistas pernambucanos por suas trajetórias e influências no cenário da Moda: Jailson Marcos, Beto Normal, Leopoldo Nóbrega, Jorge Feitosa e Melk Z-da. Eles receberão uma arte produzida pelo artesão Val Andrade, de Tracunhaém, com intervenção da designer Giselle Rosa.

No evento, também haverá a entrega do 1º Prêmio NTC Destaque PE 2025, na quarta (10), às 19h, iniciativa que busca valorizar projetos que impulsionam o setor têxtil, de confecção e moda em Pernambuco, destacando iniciativas de inovação, sustentabilidade, impacto territorial e integração entre mercado e academia

