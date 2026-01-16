A- A+

ECONOMIA Transação de R$ 650 mi entre Master e Reag teve como destinatário empresa de cunhado de Vorcaro Casa localizada em área nobre na capital do país era usada pelo ex-banqueiro para encontros com políticos

Uma transação de R$ 650 milhões realizada entre o banco Master e fundos da gestora de recursos Reag entrou na mira das autoridades, porque teve como destinatária final a Super Empreendimentos, que tem como sócio Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Após receber os recursos, a empresa comprou por R$ 36,1 milhões uma mansão em Brasília, localizada numa área nobre da capital. A residência, localizada dentro de um condomínio, era usada por Voracaro para realizar conversas e encontros com políticos reservados. Os investigadores apuram se os recursos foram desviados da instituição financeira.

A cadeia de transações que resultou na compra da mansão tem como origem empréstimos concedidos a empresas pelo Master. Em vez de permanecer com as tomadores do crédito, boa parte dos recursos foi transferida para fundos administrados pela Reag. Em alguns casos, oa valores era reaplicados no próprio banco, gerando um fluxo de dinheiro que inflava os resultados da gestora e o patrimônio da instituição financeira, segundo investigadores.

De acordo com dados do Banco Central, dois desses fundos, Astralo 95 e Reag Growth 95, compraram Certificados de Depósito Bancário (CDBs) emitidos pelo próprio banco no período entre 24 abril e 17 maio de 2024. Esses títulos de renda fixa foram a principal forma de captação de recursos para a instituição financeira de Daniel Vorcaro ampliar o seu patrimônio e sobreviver no mercado.

Pouco tempo depois, em 21 de maio de 2024, o fundo Astralo 95 realizou um resgate de R$ 800 milhões aplicados em CDBs do Master. Desse valor total, R$ 150 milhões foram reinvestidos no Master Investimentos e R$ 650 milhões foram transferidos para outro fundo, chamado de Termópilas — que, em seguida, repassou os valores para a empresa Super Empreendimentos, que tem como sócio Fabiano Zettel, cunhado e homem de confiança de Vorcaro.



A investigação apura, a partir dos dados dessa e de outras transações, se Vorcaro e seu cunhado tentaram driblar a regulação do Banco Centra para desviar recursos do Master em benefício próprio por meio de uma rede de empresas e fundos que simulavam operações financeiras.

Procurado por meio de seus advogados, Zettel não se manifestou. A assessoria de Vorcaro disse que o ex-banqueiro tem apenas relações comerciais com a Super Empreendimentos. “A defesa de Daniel Vorcaro esclarece que a relação de seu cliente com a empresa Super é comercial, envolvendo operações de compra e venda de ativos e contratos de inquilinato. Ressalta, ainda, que um dos sócios da empresa é cunhado de Vorcaro, fato de conhecimento público", diz.



O que diz a lei

Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, afirma que não é possível retirar recursos de uma instituição financeira e usá-los em despesas de caráter pessoal.

"É uma mistura que não é correta, que não pode ser feita. O capital da instituição financeira é dela e dos acionistas. Se o acionista for querer comprar um bem, uma coisa assim, ele pode até reduzir a participação dele na instituição financeira, reduzir o capital da instituição financeira, para que ele possa fazê-lo", explicou.

O economista e ex-diretor do BC Alexandre Schwartsman lembra que, desde 2003, o Banco Central definiu que diretores estatutários, acionistas e controladores não podem usar recursos da instituição financeira em benefício próprio nem mesmo por meio de empréstimos ou transações indiretas.

"Diretor estatutário, acionista ou controlador de uma instituição financeira não pode usar recursos da instituição para uso próprio. É proibido", disse. Segundo ele, a vedação se estende inclusive a familiares próximos. "É o bê-á-bá de regulação fiscal: o controlador não pode usar o dinheiro do banco".

Quem é Zettel

O empresário Fabiano Zettel foi um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) deflagrada na quarta-feira que teve como focos o Master e a Reag, que tiveram as suas operações encerradas pelo Banco Central. Ele chegou a ser detido brevemente no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando se preparava para embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi liberado depois. Procurada, a defesa disse que o cunhado de Vorcaro “tem atividades empresariais conhecidas e lícitas, sem relação alguma com a gestão do Banco Master".

Zettel é advogado, pastor e também é fundador de um fundo voltado a aplicações em empresas do setor de bem-estar. Nas redes sociais, ele define a companhia como o "primeiro e maior veículo de investimentos" do segmento no país. Seu portfólio de negócios inclui ainda academias de luxo e no setor de alimentos funcionais, além de chocolates nutritivos, energéticos naturais e produtos fitness congelados.

