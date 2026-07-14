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Energia limpa Transição energética na indústria demanda "cardápio" variado de fontes de energia, dizem executivos Sistemas de armazenamento também são apontados como essenciais; falta de mão de obra qualificada pode ser gargalo para desenvolvimento de novas tecnologias

A transição energética sustentável sem perda de competitividade depende de garantir fontes de energia variadas e de sistemas de armazenamento eficientes, que vão desde o investimento em baterias de armazenamento de energia até a construção de hidrelétricas reversíveis.

É isso o que defenderam representantes de diferentes setores durante o debate “Energia e Indústria: como descarbonizar sem perder competitividade”, realizado nesta terça-feira (14) em São Paulo. O evento faz parte do projeto Transição Energética, iniciativa do Globo e do Valor Econômico, com patrocínio da Vale.

O Brasil já sai na frente em termos de redução da pegada de carbono por ter uma matriz energética limpa — as hidrelétricas — e por investir em biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol, mas o caminho de garantir o desenvolvimento da indústria de forma eficiente passa pela diversificação, aponta Ricardo Cardoso, diretor-executivo Industrial, Engenharia e Projetos da Klabin. A empresa tem apostado na “limpeza da matriz” nos últimos anos, substituindo o óleo combustível pela gaseificação da biomassa.

— Um dos exemplos que nós temos foi esse processo pioneiro de trazer para o Brasil a iniciativa de gaseificação da biomassa, para reduzir e substituir o óleo combustível em base fóssil. A gente consegue reduzir em mais de 20 mil toneladas, em uma planta específica, o consumo de óleo combustível — explicou, durante o painel “Tecnologia, energia limpa e novos caminhos para a indústria”, destacando que a diversificação vem desde a matéria-prima, com o processamento de pinos além dos eucaliptos.

Carlos José Bastos Grillo, vice-presidente de Tecnologia da Weg, destacou os esforços da empresa no setor de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês), que possibilita garantir maior resiliência frente a eventuais eventos climáticos extremos ou interrupções nas plantas de energia elétrica e solar ou hidrelétricas.

— A Weg está construindo a maior fábrica de sistema de armazenamento de baterias do país. Hoje, o Brasil, de 100% da energia que o Brasil produz, 40% vem de fontes hidráulicas e os outros são energia solar, eólica ou térmica, como biomassa e gás. O grande problema é que na energia eólica e solar, quem dá as cartas é a natureza. E a gente sofre com isso porque tem uma intermitência muito grande, a solução é armazenar. E a melhor forma de se armazenar energia são as baterias — afirmou.

A empresa já atua neste mercado desde 2019, mas nos últimos anos, afirma o executivo, países da Europa têm manifestado mais interesse em comprar esse tipo de tecnologia. No Brasil, o setor foi aquecido com a expectativa do primeiro leilão de baterias do país, previsto para dezembro, um certame que será realizado pelo Ministério de Minas e Energia.

Ainda como alternativa para garantir uma transição energética, Marisete Pereira, presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica (Abrage), aponta o investimento em hidrelétricas reversíveis como alternativa.

— A rápida expansão das fontes renováveis aliada a digitalização e descarbonização da economia transformaram o ambiente de negócios do setor, e a energia deixou de ser apenas um insumo, mas um fator estratégico para competitividade e atração de investimentos. O parque hidrelétrico continua sendo a espinha dorsal da nossa matriz elétrica — disse — Hoje, o mundo vem investindo de maneira muito intensiva em hidrelétricas reversíveis porque é a resposta dessa variabilidade de produção de fontes renováveis. O Brasil não pode abrir mão utilizar esses recursos naturais por meio das usinas reversíveis.

Em abril, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou resoluções que preveem a retomada de estudos para implementar esse tipo de equipamento no país. As hidrelétricas reversíveis são capazes de armazenar energia excedente bombeando água de um reservatório inferior para um superior.

A junção de várias fontes de matérias-primas sustentáveis e de sistemas de energia renovável é tida pelos três como a maneira mais eficaz de garantir uma transição energética que funciona a longo prazo, aliado à tecnologia. Nessa toada, a mão de obra especializada, principalmente nas áreas de engenharia e tecnologia, é vista como essencial pelos executivos — mas tem sido escassa.

— A gente tem que continuar apostando na tecnologia, os problemas são complexos e Às vezes a tecnologia habilita um caminho novo — diz Cardoso — São processos que demandam tecnologias mais avançadas, que puxam essa demanda por qualificação. E são profissionais que, na medida em que qualificamos, são extremamente demandados pelo mercado. Pessoas de automação, por exemplo, passam a ser fundamentais, e toda a indústria tem uma demanda parecida por essa capacitação.

Ele conta que, em parceria com instituições como o Sistema S e órgãos governamentais, a empresa tem feito cursos, especialmente a escola técnica florestal, que ficam próximas às plantas da Klabin, para formar a mão de obra industrial já pensando nessa transição energética.

Para o representante da Weg, “não há problema mais democrático” para a indústria do que a escassez de mão de obra qualificada.

— Geograficamente, ocorre em todos os lugares e atinge todos os setores. A retenção é algo que a gente se esforça para fazer. E na captação, a gente investe em cursos de formação de jovens, escolas de formação, desde a década de 1960, mas hoje nossos cursos são voltados para inteligência artificial, eletrônica, conectividade. O Brasil precisa estimular mais os estudos na área tecnologia, esse seria um trabalho que começa em casa, desde convencer os filhos a fazer faculdade de engenharia. A WEG tem hoje em torno de 50 mil colaboradores no mundo, e 10% são engenheiros — aponta.

Para Marisete, trata-se de uma via de mão dupla: ampliar a capacidade de produção de energia elétrica no Brasil depende de mais mão de obra e, ao mesmo tempo, investimentos nesse setor poderiam atrair mais pessoas para trabalhar nesse setor.

— A engenharia passou a ser algo que não atraía muito os jovens, mas hoje isso até está mudando. O Brasil tem necessidade de ampliar os seus recursos energéticos, o consumo per capita é muito inferior (a outros países), a gente tem uma grande potencialidade para fazer investimentos, mas a gente precisa de mão de obra. Olhando o setor elétrico, a gente tem o dever de prover o sistema de oportunidades de novos investimentos para reter esse conhecimento, que só é desenvolvido com aplicação prática nos projetos — diz.

Outra mesa de debate Aeve como tema “O desafio da indústria intensiva em energia”, e discutiu impactos da transição energética, seus custos, as exigências regulatórias e as pressões do mercado internacional.

Participaram do painel Alessandra Fajardo, diretora executiva técnica do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS); Janaina Donas, presidente-executiva da Associação Brasileira do Alumínio (Abal); e Rodrigo Lauria, diretor de Mudanças Climáticas e Descarbonização da Vale.

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