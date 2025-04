Transnordestina: trecho entre Salgueiro e Suape deve ficar pronto em 2029

A- A+

A Sudene realizou nesta quarta-feira (2) o evento “Diálogos do Desenvolvimento: Transnordestina e Pernambuco”. O encontro debateu os desafios, perspectivas e soluções para viabilizar a conclusão da obra, inclusive, dando a previsão para a conclusão do trecho entre Salgueiro e Suape em 2029.

O evento contou com a participação do secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares, além do secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro, vinculado ao Ministério dos Transportes, André Ludolfo, diretor executivo do Infra S.A, e do superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

Também esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, representando a governadora Raquel Lyra; o secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife, Carlos de Lima Cavalcanti; o consultor e sócio fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha e o deputado estadual João Paulo, representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco, além de representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), e do setor acadêmico.

Maior financiadora da ferrovia, com aporte já realizado no valor de R$ 4,2 bilhões, a Sudene tem atuado como um dos principais agentes de estruturação do equipamento no Nordeste.

O superintendente Danilo reforçou a importância desse encontro para abrir um canal de comunicação com os setores aqui representados e estabelecer uma conexão direta com essa obra tão importante, não apenas para o Pernambuco, mas para o Nordeste.

“Com a retomada da obra e o envolvimento da Sudene, que desempenha um papel essencial no financiamento por meio do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), tornou-se necessário compreender melhor o planejamento da execução do trecho de Pernambuco. Diante dessa demanda, buscamos informações detalhadas sobre o andamento do projeto”, ressaltou.

Andamento

A publicação do edital de obras está prevista para o segundo semestre de 2025, abrangendo os trechos SPS 4 e SPS 7. “Já os demais lotes deverão ser licitados ao longo de 2026. No entanto, os valores dos editais de obras dependerão da finalização dos projetos de cada lote. O investimento estimado para a realização das obras é de R$ 3,5 bilhões, com os recursos sendo liberados pelo Ministério dos Transportes conforme o avanço das intervenções”, explicou o diretor executivo do Infra S.A, André Ludolfo.

Além disso, Lindolfo ainda sinalizou a conclusão do trecho Salgueiro-Suape para 2029. “Considerando as nossas expectativas, a gente tem uma previsão, se tudo correr bem, temos uma expectativa que o trecho possa ser concluído até o final do ano de 2029”, reforçou.

Sobre o desenvolvimento da Transnordestina, secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares, falou sobre a viabilidade de interligá-la com outras ferrovias do Brasil. “Estamos estudando a ligação da Transnordestina com a Ferrovia Norte-Sul para viabilizar a integração do Nordeste às principais ferrovias do país, fortalecendo a conexão da região com o restante do Brasil”, destacou.

No campo do financiamento, o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro

