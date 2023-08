A- A+

Medidas Transparência Internacional defende que PAC tenha mecanismos de combate à corrupção Movimento reconhece importância de obras de infraestrutura para o desenvolvimento do país, mas destaca importância de medidas para evitar erros do passado

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com a promessa de investimento total de R$ 1,7 trilhão, o movimento Transparência Internacional Brasil emitiu uma nota defendendo a adoção de medidas para garantir a transparência no uso dos recursos, a fim de evitar a corrupção.

"Para que a iniciativa seja blindada de práticas de corrupção e, assim, contribua mais efetivamente com a sustentabilidade social, ambiental e climática, são necessárias medidas adequadas de transparência e integridade", ratificou.

No documento, a organização reconheceu a importância de obras de infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social do país, além da transição ecológica.

No entanto, lembrou que, no passado, muitos projetos estiveram associados a fraudes em licitações e contratos, ao estabelecimento de cartéis, a pagamentos de propinas e a financiamentos ilegais de campanhas políticas, o que trouxe prejuízos à população que vão desde custos mais altos até a paralisação das obras em andamento.

Dessa forma, o Transparência Global sugere que o governo forneça acesso, por meio de um site, a dados de todos os projetos do PAC em tempo real; fortaleça a governança das estatais; estimule a participação e o controle da sociedade civil; entre outras medidas.

