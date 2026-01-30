A- A+

PETRÓLEO Transpetro fecha 2025 com volume recorde transportado após alta de 1,1% ante 2024 O principal avanço ocorreu nos derivados, que tiveram alta de 2,7%

A Transpetro registrou, em 2025, o quarto aumento consecutivo na movimentação de petróleo e derivados nos 46 terminais e 8,5 mil quilômetros de dutos que opera. Foram transportados 658 milhões de m³, volume recorde e 1,1% acima de 2024.

O principal avanço ocorreu nos derivados, que passaram de 215,5 milhões de m³ em 2024 para 221,3 milhões de m³ em 2025, alta de 2,7%.

Os produtos com maior crescimento foram o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP, gás de cozinha) e o diesel.

Segundo a subsidiária da Petrobras, o início da operação do Complexo de Energias Boaventura elevou a produção nacional de GLP, intensificando o fluxo nos dutos entre Itaboraí (RJ) e os terminais da Baía da Guanabara, além de aumentar os volumes em Paranaguá (PR), Santos (SP) e Barra do Riacho (ES). No ano passado, o volume de GLP movimentado subiu 24% sobre 2024.

No diesel, a alta foi de 3,6%, puxada pelo maior consumo no Centro-Oeste, abastecido em grande parte pelo Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra). Houve ainda crescimento de cerca de 18% nas operações ship to ship (transbordo entre navios).

"Esse aumento teve maior concentração nos terminais de Angra dos Reis e São Sebastião, atendendo à demanda crescente do escoamento da produção offshore de petróleo", explicou a companhia.



