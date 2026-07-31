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Petrobras Transpetro lançará editais com 281 vagas para quadros de terra e mar Validade do edital será de um ano e meio, com possibilidade de prorrogação por igual período, informou a estatal

O Conselho de Administração da Transpetro, subsidiária de transportes da Petrobras, aprovou na quinta-feira, 30, a abertura de processos seletivos públicos para contratações nos quadros de terra e de mar. Serão lançados quatro editais, com 281 vagas e formação de cadastro de reserva. Dois editais serão destinados ao quadro de terra (nível médio e nível superior) e dois para o quadro de mar (um para oficiais e outro para suboficiais e guarnição).

A validade do edital será de um ano e meio, com possibilidade de prorrogação por igual período, informou a estatal. Antes da publicação dos editais, haverá um sorteio preliminar para definir cargo, ênfase e polo de alocação das vagas reservadas a grupos étnico-raciais e pessoas com deficiência (PcD).

No quadro de terra, as vagas serão distribuídas entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. No quadro de mar, as oportunidades terão abrangência nacional.

"As inscrições serão abertas em agosto, exclusivamente pelo site da Cesgranrio, com provas previstas para novembro em todas as capitais e no Distrito Federal, independentemente do polo escolhido", informou a empresa.

Os editais também adotarão paridade de gênero na fase 2 do processo seletivo, medida que busca enfrentar a sub-representação feminina na empresa, hoje composta por cerca de 15% de mulheres e 85% de homens.

A companhia afirmou que o modelo preserva a meritocracia, já que o avanço à fase 2 seguirá condicionado ao cumprimento de nota mínima na fase 1. As remunerações mínimas iniciais podem chegar a R$ 15.034,81, além de benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

Segundo a Transpetro, o sorteio servirá para garantir o cumprimento integral das cotas: 25% para pessoas pretas e negras, 3% para indígenas e 2% para quilombolas - total de 30% para grupos étnico-raciais -, além de 10% para PcD, incluindo vagas e cadastro de reserva.

De acordo com a subsidiária, o sorteio não seleciona candidatos nem interfere na classificação e será transmitido ao vivo no YouTube da Cesgranrio. As regras, datas e cargos abrangidos serão publicados em edital específico no Diário Oficial da União.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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