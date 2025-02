A- A+

Economia Transpetro teve lucro de R$ 866 milhões em 2024 Empresa iniciará investimentos para atuar no modal rodoviário

A Transpetro registrou lucro de R$ 866 milhões em 2024, 74% superior a 2023, com faturamento superior a R$ 13,88 bilhões, cerca de 7,8% a mais que no ano anterior.

Com a orientação estratégica de ampliar os negócios, neste ano a empresa informou que dará início a investimentos para atuar no modal rodoviário e no transporte de bunker (combustível de embarcações) por meio de barcaças.

Operando 48 terminais, sendo 27 aquaviários e 21 terrestres, cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 36 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A empresa é a maior companhia de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina.

A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais companhias do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras tem mais de 180 clientes.

A companhia registrou um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 5,15 bilhões, 4,5% superior ao ano anterior. Segundo a Transpetro, em 2024 a empresa realizou R$ 420 milhões em investimentos.

“Esse resultado decorre principalmente das receitas com novos negócios e da renegociação de alguns contratos. O aumento do lucro líquido comprova nossa eficiência e evidencia a orientação estratégica que demos para ampliar a oferta de serviços logísticos”, explicou o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

O dirigente disse ainda que a empresa está ampliando a frota de navios e que vai investir para atuar em mais modais logísticos atendendo a Petrobras, a holding, e outros clientes privados.

Em 2024, a Transpetro lançou o Programa de Renovação e Ampliação da Frota (TP 25), que visa a aquisição de 25 novas embarcações, das quais 16 já estão aprovadas no Plano de Negócios 2025-2029 da Petrobras.

Por meio do TP 25, já foram contratados quatro navios da classe handy e foi lançada uma nova licitação para aquisição de oito navios gaseiros, que futuramente permitirão que a Transpetro transporte amônia.

Também está prevista para esse ano uma licitação para aquisição de pelo menos sete barcaças. “Essa é mais uma expansão dos negócios, vamos entrar no mercado de transporte de bunker (combustível de embarcações)”, informou Bacci.

A Transpetro também inicia este ano os investimentos para atuar no modal rodoviário, visando atender a logística de derivados de petróleo nas instalações da Petrobras, com potencial de movimentação de aproximadamente 2,4 milhões de metros cúbicos por ano.

A entrada da companhia no modal rodoviário também visa conectar suas operações de bases de carregamento de derivados de petróleo, que podem ser acessadas por todos os clientes. Já há 23 bases operando em 12 estados.

“A Transpetro está crescendo e se consolidando como maior operador logístico de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina”, acrescenta o executivo.

