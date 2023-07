A- A+

companhias aéreas Transporte aéreo mundial se aproxima em maio de níveis pré-pandemia Maio foi o segundo mês consecutivo, nos quais a frequência dessas rotas foi maior do que antes da pandemia

A atividade das companhias aéreas se aproximou, em maio, dos níveis superiores à crise sanitária, com 96,1% da frequência do mesmo mês em 2019, anunciou sua principal associação nesta quinta-feira (6).

Essa recuperação foi impulsionada pela demanda por viagens domésticas. Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), a atividade dessas rotas - voltou a passageiros/quilômetros pagos, um dos índices de referência do setor -, atingiu uma média de 105,3% do nível de quatro anos atrás.

Maio foi o segundo mês consecutivo, nos quais a frequência dessas rotas foi maior do que antes da pandemia.

As conexões internacionais se recuperaram em maio para 90,8% dos níveis de quatro anos atrás, segundo a mesma fonte.

A associação, que no início de junho anunciou uma previsão de 4,35 bilhões de trajetos aéreos individuais para este ano - perto do recorde de 4,54 bilhões em 2019 -, também comemorou, com uma taxa de ocupação de 81,8%, o mesmo nível pré-pandemia.

A IATA disse que espera que seus membros obtenham um ganho mundial de US$ 9,8 bilhões (R$ 47,5 bilhões na cotação atual) este ano, após perdas acumuladas de US$ 183 bilhões (R$ 888 bilhões) em 2020- 2022.

"As pessoas precisam voar e gostam de fazer isso", resumiu o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, citado em um comunicado.

"A forte demanda por viagens é um dos elementos que sustentam o retorno à lucratividade das companhias aéreas", acrescentou.

O lucro de 2022 representa, no entanto, apenas US$ 2,25 (R$ 10,9 reais) por passageiro, lembrou Walsh, julgando essa margem "insustentável a longo prazo".

Ele estima que "a cadeia de valor da aviação permaneça desequilibrada", citando lucros acumulados de US$ 7 bilhões (R$ 33 bilhões) obtidos em 2022 pelos aeroportos europeus, de acordo com sua associação ACI Europe.

Ao mesmo tempo, as companhias aéreas europeias tiveram lucro de US$ 4,1 bilhões (R$ 19,9 bilhões), segundo esperados da IATA.

