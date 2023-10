A- A+

Transportes Transportes: nova unidade do Sest Senat é inaugurada no Recife O espaço oferece serviços de educação profissional e promoção da saúde para os trabalhadores do transporte e seus dependentes

Nesta quinta-feira (5), foi inaugurado o Sest Senat Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Com mais de 160 unidades em todo o Brasil, o Sest Senat oferece serviços de educação profissional e promoção da saúde e da qualidade de vida para os trabalhadores do transporte e seus dependentes.

Em Pernambuco, o serviço está disponível no Recife, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Petrolina e Serra Talhada. A nova unidade, localizada na capital pernambucana, homenageia o ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Nordeste (Fetracan), Newton Gibson, que morreu em 2019, aos 88 anos.

A cerimônia de inauguração começou com a apresentação da Orquestra de Câmara do Alto da Mina. No final do evento, houve o descerramento da placa, com a benção do Frei Gerfson Santos.

De acordo com o presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, a unidade tem como intuito entregar o melhor para o trabalhador do transporte e para a comunidade.

“A porta também está aberta para a sociedade, porque a gente quer qualificar a pessoa que mora no Recife e Região Metropolitana para ela depois poder trabalhar com transporte. E não é só qualificação de mão de obra, também têm as clínicas. A gente tem a clínica odontológica, fisioterapia, psicologia e nutrição, que são importantes para poder atender o trabalhador do transporte e seus familiares. O Sest Senat faz tudo isso sem cobrar de quem trabalha no transporte”, disse o presidente.

A previsão é que mais unidades do Sest Senat sejam construídas nas cidades de Goiana, na Zona da Mata Norte, e Garanhuns, no Agreste pernambucano.

O presidente da Associação Brasileira de Logística e Transporte de Carga (ABTC), Newton Gibson Júnior, filho e representante do homenageado, relembrou a trajetória do seu pai à frente de diversas entidades.

“A jornada de meu pai no mundo associativo começou em 1997. A partir deste momento ele dedicou a sua vida a liderar diversas entidades que representam o transporte. Ele ocupou a posição de vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte e foi fundador e presidente da ABTC. Presidiu a Fetracan, além de ter a honra de ter sido presidente do Conselho Regional Nordeste III do Sest Senat. Junto com o presidente Clésio Andrade, teve a possibilidade de testemunhar a criação desse sistema que era tão sonhado nosso, que é o Sest Senat”, afirmou.

O presidente do Conselho Regional do Sest Senat de Pernambuco e da Fetracan, Nilson Alfredo Gibson Duarte Sobrinho, também filho do homenageado, agradeceu a presença da equipe e das diversas autoridades presentes. Além disso, pontuou que a nova unidade está localizada em uma das principais avenidas do Recife.

“Hoje é um dia muito alegre, até porque a gente está em um dos corredores principais da Avenida Mascarenhas de Morais, onde tem equipamentos importantíssimos como o Aeroporto Internacional dos Guararapes, e a gente pode integrar o município do Recife com a segunda maior cidade do RMR que é Jaboatão dos Guararapes”, destacou.

Em sua fala, a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, ressaltou a importância das mulheres ocuparem espaços nas diversas áreas, enfatizando o setor do transporte, além dos desafios que as mulheres enfrentam em sua rotina, que muitas vezes precisam conciliar trabalho com tarefas domésticas.

“Que nesse prédio novo, nessa casa nova que se inicia, com esse trabalho que vocês tendem a desenvolver, aprimorar e ampliar, o meu desejo é que a gente consiga trazer a pauta da sustentabilidade que começa na igualdade, no respeito, no olhar amoroso, compreensivo e parceiro”, enfatizou Roldão.

A diretora nacional do Sest Senat, Nicole Goulart e a gestora operacional da nova unidade, Monalisa de Matos Freitas, também fizeram parte da mesa de apresentação.

No evento, estiveram presentes diversas autoridades, como o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE), Ranilson Ramos; o presidente estadual do PL e ex-prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL); e o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife e Região Metropolitana, Aldo Lima, entre outras.

Veja também

Teletrabalho Prefeitura do Recife publica decreto com critérios para regime de teletrabalho