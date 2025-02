A- A+

Câmbio Travelex anuncia Joint Venture para assumir a operação da corretora Europa Câmbio Com o acordo, todas as lojas da Europa Câmbio passarão a oferecer o portfólio completo de produtos e serviços da Travelex Confidence

A Travelex Confidence, líder global em câmbio, deu mais um passo em sua estratégia de expansão ao assumir as operações da corretora Europa Câmbio.

Com essa joint venture, as 21 unidades da Europa Câmbio em todo o Brasil serão incorporadas à ampla rede da Travelex Confidence, que já conta com mais de 120 lojas no país. Essa integração fortalece a presença da empresa no mercado e amplia as opções de atendimento aos clientes.

Essa iniciativa amplia a presença física da companhia, especialmente em estados onde ainda não operava, como Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Espírito Santo, solidificando sua posição de liderança e capilaridade.

Edísio Pereira Neto, sócio da Europa Câmbio, acredita no crescimento com a união das empresas. "O Grupo B&T segregou suas operações, unindo os segmentos de Câmbio Comercial & Investimentos com a XP Investimentos e agora o de Câmbio Turismo & Varejo com a Travelex. Estamos juntos, de fato, aos maiores especialistas em cada assunto para continuar crescendo em ritmo acelerado", explica.

Edísio Pereira Neto, sócio da Europa Câmbio | Foto: Divulgação

Para Jorge Arbex, diretor do Grupo Travelex Confidence, a novidade reforça a estratégia de expansão física da Travelex Confidence, que tem como compromisso oferecer suporte omnichannel de alta qualidade aos clientes, combinando atendimento presencial com especialistas e digital, pela central telefônica de relacionamento e Whatsapp.

Dessa forma, consumidores ganham liberdade ao escolher o canal mais conveniente para suas necessidades, para uma experiência fluida e personalizada.

“Escolhemos a Europa Câmbio por se tratar de uma empresa séria, com credibilidade e renome no mercado. Além disso, esse modelo de negócio está muito ligado com os nossos planos de expansão física em locais que a Travelex Confidence ainda não possui lojas, lacuna que será suprida com a nova parceria “, explica o executivo.

O modelo de negócio contempla a administração e oferta de produtos e serviços, sem movimentações societárias.

Com isso, a partir de fevereiro, todo o portfólio de produtos e serviços da Travelex Confidence serão ofertados por meio das lojas da Europa Câmbio.

Com a parceria, a Travelex Confidence passa a ter 145 lojas físicas que disponibilizarão serviços como transferências e pagamentos internacionais, compra e venda de mais de 20 tipos de moedas estrangeiras em espécie, cartões pré-pagos, conta global, seguro viagem, eSIM internacional, entre outros.

“ A Europa Câmbio é reconhecida como uma das mais tradicionais marcas do segmento no Brasil, com 30 anos de atuação em grandes Shoppings e Aeroportos do País. Unir nossa operação ao Travelex, que é a maior marca do segmento no mundo, é uma importante conquista que irá trazer condições ainda melhores para nossos clientes, desde uma maior capilaridade de lojas, até novos produtos complementares ao negócio. Estamos muito felizes com mais essa conquista e agradeço aos meus sócios e todos os colaboradores pela confiança”, completa Paulo Victor Pereira, diretor de varejo do Grupo.



