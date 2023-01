Travesseiro contra ronco e inteligência artificial para choro de bebê: veja 5 novidades da CES 2023

A- A+

Travesseiros que acabam com os roncos, vasos sanitários que realizam exames de urina, "clones digitais" de pacientes para cirurgias mais seguras e inteligência artificial para descobrir o motivo do choro do bebê. Esses foram alguns dos novos produtos para saúde apresentados na feira anual tecnológica Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, nos Estados Unidos, que começa nesta quinta-feira (05).

Impulsionada pela pandemia, espera-se que a tendência crescente nas inovações de cuidados médicos remotos ou domésticos seja um dos principais destaques este ano da feira, realizada em formato virtual em 2021 e híbrido em 2022.

Vamos ver alguns dispositivos de saúde realmente interessantes que monitoram ou melhoram o bem-estar, disse Avi Greengart, analista da empresa Techsponential, sobre a programação da feira.

Confira 5 novidades da área de saúde:

Travesseiro silenciador de roncos

A empresa sul-coreana 10Minds apresentou um travesseiro com microfone incorporado, que detecta roncos e ativa bolsas de ar silenciosas que mudam de tamanho para girar suavemente a cabeça da pessoa durante o sono até uma posição que facilite a respiração tranquila.

"Quando você começa a roncar, (o travesseiro) detecta de imediato", explicou Daehyun Kim, representante da companhia: "Inclusive diferencia os seus roncos dos do teu cônjuge."

O travesseiro, que se conecta a um aplicativo para smartphones, compila dados que são analisados para identificar os padrões de ronco. Com isso, aperfeiçoa sua resposta com o tempo, disse Kim.

"É uma solução muito simples", ressaltou.

Vaso sanitário que é laboratório

Já não será mais preciso levar a urina ao laboratório para fazer certos exames: a empresa de saúde e bem-estar digital Withings apresentou na CES o dispositivo U-Scan, que permite às pessoas analisarem a própria urina no vaso sanitário.

A Withings desenvolveu duas versões de sua criação: uma para controlar o ciclo hormonal da mulher e outra para aspectos nutricionais. Um disco inserido na borda do sanitário, equipado com cartuchos substituíveis, permite medir indicadores como hidratação, PH ou níveis de vitamina C.

“Ajuda as pessoas a monitorarem sua ingestão metabólica para otimizar sua hidratação e nutrientes diários”, informou a companhia francesa em um comunicado.

O U-Scan, que também se conecta com um aplicativo para smartphones via tecnologia sem fio, consegue, inclusive, distinguir entre vários usuários pela urina, diz a empresa.

A Withings vai comercializar o U-Scan na Europa a partir do segundo trimestre de 2023 ao preço de 500 euros o kit básico, cerca de 2,8 mil reais na cotação atual. O dispositivo estará disponível também nos Estados Unidos assim que obtiver a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora do país. Não foi informada previsão para que o produto chegue ao Brasil.

"Clone digital" de pacientes

A empresa francesa Abys apresentou uma tecnologia que permite aos cirurgiões criarem "clones digitais" dos pacientes, usando dados de radiografias e outros exames médicos padrão.

Desta forma, os cirurgiões vão poder planejar com precisão uma operação, reduzindo o tempo e os riscos, explicou o cofundador da companhia, Arnaud Destainville.

Com a novidade, os médicos vão poder usar capacetes de realidade virtual Microsoft HoloLens para acessar o holograma "gêmeo" do paciente e outros dados no centro cirúrgico enquanto trabalham, diz Destainville.

Ele acrescenta que as entidades reguladoras dos Estados Unidos aprovaram a inovação da Abys na semana passada.

Inteligência artificial para choro de bebê

Desenvolvido pela chinesa Quantum Music, o Qbear promete ajudar principalmente os pais de primeira viagem. Ele é um dispositivo circular, que pode ser colocado junto ao berço, que escuta o choro do bebê e identifica o motivo por meio de um software de inteligência artificial.

Segundo os responsáveis pelo produto, ele consegue descobrir com 95% de precisão, em apenas 10 segundos, se o choro é causado por fome, cansaço, por precisar de conforto ou pelo bebê ter sujado a fralda. As informações são enviadas para um aplicativo que pode ser baixado no smartphone dos pais.

O algoritmo foi desenvolvido a partir da análise de mais de 10 mil linhas de dados com choros de bebês, que permitiram identificar padrões relacionados a cada motivo. O dispositivo conta ainda com outras funcionalidades, como a ação de tocar automaticamente uma canção de ninar ao reconhecer que o bebê está cansado.

Poltrona massagista para aliviar dores

Para aqueles que sofrem de dores no pescoço ou nas costas, a empresa sul-coreana Bodyfriend disponibiliza por 9,5 mil dólares, cerca de 51,3 mil reais, uma poltrona de massagem reclinável que se concentra na nuca, mantendo a cabeça presa por uma faixa.

A poltrona, chamada de "Atenção médica fantasma", pressiona os músculos, aplica calor e até emite ondas eletromagnéticas que aliviam dores e incômodos.

Este dispositivo "ajuda a resolver os problemas gerados pela tecnologia", pois passar tempo no celular e outras telas pode provocar problemas em músculos, costas e pescoço, disse o gerente da Bodyfriend para a América do Norte, Changjoo Kim.

