INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Treinamento da Sora com vídeos do YouTube violaria regras da plataforma, afirma CEO Neal Mohan, diretor da rede social de vídeos, disse que não tem conhecimento sobre a OpenAI usar conteúdo do YouTube para alimentar seu sistema de IA. Mas, se este for o caso, utilização infringe direitos dos criadores de conteúdo

O uso de vídeos do YouTube para treinar o Sora, sistema de ''vídeos generativos'' da OpenAI, pode infringir os termos de serviço da plataforma. A afirmação é do próprio CEO do YouTube, Neal Mohan.

Em suas primeiras declarações públicas sobre o assunto, Mohan disse que não tinha conhecimento direto se a OpenAI realmente havia usado vídeos do YouTube para aprimorar sua ferramenta de vídeo alimentada por IA. Mas garantiu que, se esse for o caso, trata-se de uma 'violação clara' dos termos de uso do YouTube.

Impacto para criadores de conteúdo

O CEO do YouTube reconhece que a utilização de vídeos postados na rede social pode violar direitos dos criadores de conteúdo que confiam nas regras da plataforma.

''Quando um criador (de conteúdo) publica seu trabalho árduo em nossa plataforma, eles têm certas expectativas'', disse Mohan. ''Uma dessas expectativas é que os termos de serviço sejam respeitados. Assim, não se permite que coisas como transcrições ou trechos de vídeo sejam baixados, e isso é uma clara violação de nossos termos de serviço. Essas são as regras do jogo em termos de conteúdo em nossa plataforma.''

Muito se discute sobre quais são os materiais que a OpenAI vem usando para treinar seus modelos de IA, incluindo Sora, ChatGPT e o DALL-E. Estas e outras ferramentas de IA generativa funcionam a partir do conteúdo que absorvem da web. Esses dados são usados como base para que as ferramentas possam gerar novos conteúdos - incluindo vídeos, fotos, textos e mais.

À medida que empresas como OpenAI, Google e outras competem para desenvolver sistemas mais poderosos de inteligência artificial, elas buscam obter o máximo de conteúdo possível para treinar seus modelos de IA e obter resultados de melhor qualidade. Google e YouTube são unidades da Alphabet.

O que diz a OpenAI

Procurada pela Bloomberg, a OpenAI, apoiada pela Microsoft, não respondeu a um pedido de comentário.

Em entrevista no mês passado ao Wall Street Journal, a diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, disse que não estava certa se o Sora foi treinado com vídeos criados por usuários do YouTube, Facebook e Instagram.

Mas o WSJ publicou nesta semana que a OpenAI estava discutindo treinar o CHAT GPT-5, seu modelo de linguagem de próxima geração, com transcrições de vídeos públicos do YouTube, segundo fontes a par do assunto.

O que diz o Google

Já o Google, segundo Mohan, adere aos contratos individuais do YouTube com os criadores de conteúdo antes de decidir se usará vídeos da plataforma para treinar o Gemini, seu modelo de IA.

Embora 'alguma parte desse conteúdo possa estar sendo usada' para treinar modelos como o Gemini, o Google e o YouTube garantem que o uso dos vídeos como dados de treinamento para a IA do Google esteja 'em conformidade com os termos de serviço ou o contrato que o criador assinou' antecipadamente, garantiu o executivo."

