Três apostas - realizadas em diferentes estados - acertaram as 15 dezenas do concurso 2802 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na noite dessa quinta-feira (3), em São Paulo. Entre as três apostas, uma foi realizada no Nordeste, na cidade maranhense de Imperatriz.



As demais apostas vencedoras foram feitas em regiões diferentes, no Sul e Sudeste: uma em Curitiba (PR) e a outra em São Paulo (SP).



Cada aposta vencedora ganhará R$ 542.096,91.



As dezenas sorteadas foram:

01

02

03

04

06

08

09

12

13

16

17

18

22

23

25.







Já 279 apostas fizeram 14 acertos e vão levar, cada uma, R$ 1.746,01.



Outras 9.310 apostas acertaram 13 dezenas, e cada vai receber R$ 30.





11.4063 apostas acertaram 12 números, com prêmio, cada uma, de R$ 12.



E um total de 56.6945 apostas fzieram 11 acertos - cada uma recebe R$ 6.

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta quinta-feira (4), com estimativa de prêmio de R$ 1,5 milhão.

