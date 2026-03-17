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Três apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhões cada

Números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

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Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhõesPara o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.985 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (17) e vão receber o prêmio de R$ 34.856.052,53 cada. 

As apostas vencedoras jogaram seis números em jogos simples. Os ganhadores são de:

Os números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60.

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Apostas
Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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