Três apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2603 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (21), e cada uma vai receber R$ 31.200,44.



Ninguém acertou as seis dezenas - 03, 56, 29, 13, 52 e 07 -, e a Mega-Sena acumulou. O próximo sorteio será sábado (24), com prêmio de R$ 8 milhões.



Ao todo, 62 apostas no País ganharam a quina. As ganhadoras em Pernambuco foram todas apostas simples, de apenas seis dezenas. Duas foram feitas no Recife - uma na Loteria Norte e a outra na Loteria Recife. A terceira foi computada na JL Loterias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Ja 4.432 apostas no Brasil acertaram quatro dezenas e, pela quadra, cada uma recebe R$ 623,52.

