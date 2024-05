Três apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena, e uma vai receber mais de R$ 158 mil

A- A+

Três apostas realizadas em Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2730 da Mega-Sena sorteada esta terça-feira (28) e cujo prêmio principal - de mais de 71 milhões - não saiu para ninguém.



As dezenas sorteadas foram:

07

24

29

41

46

60

Dos três bilhetes pernambucanos ganhadores da quina, dois deles foram simples (ou seja, foram marcadas apenas seis dezenas), e cada um receberá R$ 39.704,60. Essas duas apostas foram realizadas na Região Metropolitana do Recife, uma em Camaragibe, na lotérica Não é a Mamãe, e a outra em Igarassu, através de canal eletrônico.

Já a aposta feita em Garanhuns, no Agreste do Estado, na Areias Loterias, ganhará mais de R$ 158 mil: exatos R$ 158.818,40. Isso porque, no bilhete, foram assinaladas nove dezenas - o jogo custa R$ 420 - e não as seis costumeiras, que sai por R$ 5.

No País, ao todo, 97 apostas ganharam a quina. Já 5.209 acertaram a quadra, que vai pagar R$ 1.056,23 a cada uma.



Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões no próximo concurso, sábado (1º).

