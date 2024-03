Três apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena e cada uma leva prêmio de R$ 24,4 mil

A- A+

Três apostas de Pernambuco acertaram cinco dezenas do concurso 2704 da Mega-Sena do último sábado (23), e ganharam mais de R$ 24,4 mil, cada.

Os números sorteados foram 03, 07, 10, 25, 31 e 52. O prêmio máximo acumulou e deve chegar a R$ 120 milhões.

De acordo com o site oficial da Caixa, as apostas foram feitas nas loterias "Placar", no Recife; "A Botija", em Caruaru, e "Bom Consorte Loterias Ltda", em Bom Conselho, no Agreste.

Os jogos premiados foram feitos por meio de apostas simples, com seis números. Cada uma delas arrematou o valor de R$ 24.404,31.

Ao todo, 216 apostas acertaram cinco números da Mega-Sena, com prêmio inicial de R$ 24.404,31. Outras 11.623 pessoas marcaram quatro, e levaram R$ 647,89, cada.

O próximo sorteio, cujo prêmio previsto é de R$ 120 milhões, ocorrerá nesta terça-feira (26).



