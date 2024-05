A- A+

mega-sena Três apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena e cada uma leva prêmio de R$ 45 mil Duas das apostas vencedoras da quina no Estado foram realizadas no Recife, uma na loteria Loto Shopping e outra na Loteria Ilha da Sorte LTDA

Três pessoas de Pernambuco acertaram cinco números do sorteio da Mega-Sena realizado nesta terça-feira (30). A premiação da quina da mega-sena foi de R$ 45.515,78 para este último sorteio.

Duas das apostas vencedoras da quina no Estado foram realizadas no Recife, uma na loteria Loto Shopping e outra na Loteria Ilha da Sorte LTDA. A outra aposta vencedora da quina foi realizada em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, via internet banking.

Os números sorteados foram 16-25-27-30-42-48. Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal acumulou para R$ 28 milhões.

O próximo sorteio será realizado no sábado, 4 de maio.

