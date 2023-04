Três apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena e ganham quase R$ 21,5 mil

A- A+

Após um apostador de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ganhar R$ 37 milhões no prêmio da Mega-Sena, três apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco dos seis números do concurso 2.579, sorteado no último sábado (1º). Cada uma ganhou um prêmio de R$ 21.479,95.

Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), duas das apostas vencedoras da quina foram feitas na Região Metropolitana do Recife. A primeira foi em Jaboatão dos Guararapes, na Eutímio Xavier Loterias, no bairro de Cavaleiro; e a segunda, em Olinda, na Loteria Jardim Atlântico, localizada no bairro de mesmo nome.

A terceira aposta premiada no Estado foi feita na Lotérica Central da Sorte, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco. Todos os bilhetes foram simples, de seis dezenas, que custa R$ 4,50.

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 05 - 10 - 26 - 35 - 38 - 44. O próximo prêmio deve pagar R$ 37 milhões, na quarta-feira (5).

A quina teve 109 apostas ganhadoras e pagará prêmio de R$ 21.479,95 a cada ganhador. Com 5.186 acertadores, a quadra pagará a cada um prêmio de R$ 644,95.



