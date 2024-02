Três apostas de Pernambuco acertam quina da Mega-Sena nesta quinta-feira (22)

A- A+

Três apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira (22). Sortudos do Recife e de Petrolina receberão o prêmio de R$ 65.378,35.

O concurso sorteou os números 13-15-28-37-40-57 e seu prêmio principal acumulou para R$ 110 milhões.

Duas apostas ganhadoras da quina foram feitas no Recife, uma delas na Casa Lotérica ETC Premiados, localizada na Tamarineira; e outra na Casa Lotérica Divina Sorte, no bairro do Pina.

A aposta que receberá o prêmio em Petrolina foi feita por meio de canais eletrônicos.

Todas as apostas foram simples, ou seja, com o preenchimento de seis números, no valor de R$ 5.

