Loterias Três apostas de Recife acertam a quina da Mega-sena; prêmio é de R$ 24,8 mil O prêmio principal acumulou para R$ 83 milhões no próximo sorteio

Três apostas feitas no Recife acertaram cinco números do sorteio da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (21). O prêmio principal acumulou para R$ 83 milhões, que serão sorteados no próximo sábado (23).





As apostas que acertaram cinco das seis dezenas que garantiriam o prêmio milionário foram realizadas de forma simples, quando se joga apenas seis números.



Dos três jogos, um foi realizado pela internet; os demais foram realizados em casas lotéricas: Armazém da Sorte - na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira - e Guia da Sorte - na avenida Marquês de Olinda, Bairro do Recife.

No sorteio desta quinta foram 172 ganhadores da quina e o prêmio para cada um destes apostadores foi de R$ 24.864,59.

