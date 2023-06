A- A+

MEGA-SENA Três apostas do Interior e uma do Recife acertam quina da Mega-Sena; prêmio é de quase R$ 72,8 mil Concurso premiou uma aposta que acertou as seis dezenas com R$ 66.093.916,13

Quatro apostas feitas em Pernambuco acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.598 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (3). O prêmio para cada uma é de R$ 72.766,96.

Entre as apostas premiadas no Estado, três foram feitas em cidades do Agreste, do Sertão e da Mata Norte e uma no Recife.

Em Carpina, na Zona da Mata Norte, a aposta vencedora foi um bolão de seis cotas feito na Loterias Santo Antônio.

As demais apostas que acertaram as cinco dezenas foram todas simples. No Recife, o apostador fez o bilhete em loteria de canais eletrônicos; em Surubim, também no Agreste, foi feito na Toque de Caixa Loterias; já em Tacaratu, no Sertão de Itaparica, a aposta vencedora saiu da Casa Lotérica Sorte Grande.

O concurso premiou uma aposta que acertou as seis dezenas com R$ 66.093.916,13. os números sorteados foram 07 - 14 - 24 - 53 - 58 - 60. O bilhete vencedor foi feito na cidade de Rio Grande da Serra, em São Paulo.

A quina teve 81 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 72.766,96. A quadra teve 7.347 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.146,07. O próximo concurso será na quarta (7). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

Veja também

Economia Entenda a disputa entre Apple e Gradiente em torno da marca Iphone