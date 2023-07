Três apostas em Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena desta quarta (6); cada uma ganha R$ 18,4 mil

A- A+

Três apostas realizadas em Pernambuco estão entre as 113 no País que acertaram cinco das seis dezenas do concurso 2.608 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quarta-feira (5). Cada uma recebe R$ 18.434,90.



Ninguém acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, que ocorre neste sábado (8).



As dezenas sorteadas foram: 07, 13, 17, 24, 29 e 52.

As apostas ganhadoras da quina em Pernambuco foram de três municípios: Paulista, na Região Metropolitana do Recife; São Bento do Una, no Agreste; e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul



Em Paulista, o jogo foi realizado na lotérica Mina de Ouro. Em São Bento, na Loterias Nogueira; e, em Vitória, na Loto Avenida. Todos foram apostas simples, onde se jogam apenas seis dezenas.

Já outras 7.355 apostas acertaram quatro dezenas e recebem, cada uma, R$ 404,61 com a quadra.

