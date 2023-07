Três bolões de uma mesma casa lotérica no Recife acertam a quina da Mega-Sena desta quarta (12)

A- A+

Três bolões feitos numa mesma casa lotérica no Centro do Recife acertaram a quina da concurso 2.610 da Mega-Sena, na noite desta quarta-feira (12). Essas três apostas integram o rol de 97 no País que acertaram cinco dezenas das seis sorteadas - cada uma ganha R$ 38.165,50.



As dezenas sorteadas foram: 10, 23, 34, 53, 55 e 57.



As apostas que ganharam a quina da Mega em Pernambuco foram todas realizadas na Loteria Ponto da Sorte, no bairro da Boa Vista. Foram dois bolões com seis cotas e um com sete.

O concurso não teve ganhador no prêmio principal, e a Mega-Sena ficou acumulada, com estimativa de prêmio de R$ 40 milhões para o próximo concurso, sábado (15).



Já 6.983 apostas acertaram a quadra, e cada uma ganha R$ 757,36.









