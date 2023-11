Três apostas de Pernambuco acertam cinco números da Mega-Sena e levam prêmio de R$ 47 mil 

A- A+

Três apostas realizadas em Pernambuco acertaram cinco números do concurso 2656 da Mega-Sena nesta terça-feira (14). Os jogos ganhadores da quina foram feitas no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), em Caruaru, no Agreste, e em Petrolina, no Sertão do Estado.

A premiação para ganhadores da quina neste sorteio é de R$ 47.313,97.

Todas as apostas foram simples - com a marcação de seis números. No Cabo de Santo Agostinho, o jogo foi feito na Loteria Caminho da Sorte.

Em Caruaru, a aposta foi na casa lotérica Difusora Ltda. E, em Petrolina, a lotérica que deu sorte ao ganhador ou ganhadora foi a lotérica Bilhete Premiado.

Os números sorteados nesta terça foram: 20-24-27-46-57-58.



